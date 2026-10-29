Comerciantes afectados por obra del deprimido en Armenia siguen esperando las ayudas económicas

Armenia

Comerciantes afectados por las obras del deprimido de bomberos en Armenia aseguran que, aunque permanecen en la zona a pesar de las afectaciones económicas otros se han retirado del lugar porque quebraron debido a la baja presencia de visitantes y clientes y por ende cero ventas.

Patricia Montealegre administradora del Absoluto Mall ubicado sobre la calle segunda norte a media cuadra de la obra y administradora del asadero Míster Carbón fue clara en manifestar “ha sido un poco caótico porque este mall en cierta forma es nuevo, pero varios inquilinos se han ido quebrados debido a la obra. Hay que decirlo, quebrados.

De aquí se fueron dos para otros locales, pero hemos tenido pues como mucho movimiento en ese caso, porque pues primero la obra de la EPA cerró la calle completamente, fueron 2 meses y ahorita que fueron seis realmente que se llevaron. Entonces eso condujo solamente a que el mall se fuera mucha gente como del sector. De la cuadra se fue se fueron como cuatro personas. Una tienda de mascotas, bueno, gente que está fuera del mall, pero también pues hacen parte del sector

La líder comerciante agregó “terminó la obra de EPA y ya se estaba moviendo porque eso era antes muy solo. Ya se estaba moviendo y pum, cayó esta obra, se dañó todo. Ahora empatamos con el intercambiador. También ha sido caótico, he visto que se han ido varias personas por ese sector, otros que recién llegaban también. Y seguimos nosotros en la lucha. Seguimos en la lucha porque es una lucha.

Por ejemplo, hace poco tuvimos a aquí en el segundo piso un local muy bueno llamado Taco. Ellos decidieron irse porque no pudieron, no pudieron seguir trabajando los muchachos. Muy buena cocina, el chef excelente. Teníamos también aquí Bubble House. Era una tiendita de productos a base de té, pues a ella le tocó irse de acá. No quebrada, gracias a Dios, pero sí se fue más arriba. ¿Por qué? Porque no llegaba la gente. Y aún estamos empujando para que la gente llegue.

¿Qué medidas les han brindado de la administración municipal?

Patricia explicó “hemos tenido muchas reuniones, supuestamente hay unas ayudas, pero para poder adquirirlas es un proceso muy largo. O sea, no hay posibilidad, la verdad yo no le veo posibilidad que podamos obtener esas ayudas. No nos han vuelto a decir nada, la verdad. Todo a todos nos han tenido, así como en espera.

¿Por qué iban a entregar unos recursos de apoyo a la nómina?

Patricia: Acá estuvieron varias personas de Hacienda, se hizo una gestión, mucha gente, incluso se hizo justamente en este mall toda esa gestión, se pasaron unos documentos, pero hasta ahora yo no he escuchado más nada, se lo digo francamente. Y todo mundo está en espera porque aquí se ha ido mucha gente, como le digo, quebrados, otros se han mudado y en espera a ver qué sucede porque sí, realmente la gente llegó, por ejemplo, donde teníamos dos emprendedores, pues el emprendimiento les quedó ahí.

Entonces estamos luchando a que se aquí les den algo y no solo a ellos, a todos, una ayuda porque realmente esto afectó el comercio.

¿Qué llamado a hacer?

Bueno, a las personas encargadas de todo ese tema, no sé cómo llamarlo, administración, no sé, que se pongan la manita en el corazón porque realmente hacen estas obras, pero no tienen en cuenta como como la como el impacto. No lo tienen en cuenta. sabe lo que va a pasar. Sí, hacen su obra maravillosa, la ciudad va a quedar bella. Pero mientras eso vamos cayendo los comerciantes, los que le dan vida a esta ciudad, los que los que trabajamos, nos levantábamos todos los días como a ver qué se vende, eso es muy duro.

Y a la gente, bueno, aquí estamos, aquí estamos en lucha porque esto es una lucha y ofrecemos buen producto, ofrecemos buena atención, el lugar es agradable.

Vanessa Porras

Sobre los trabajos en el deprimido de bomberos la comerciante subrayó “Yo cruzo todos los días por allí y es desalentador. Para qué le voy a decir, veo en una máquina cuatro personas de un lado a otro, la verdad no es por uno echarles hablar mal, yo cruzo todos los días y veo seis personas más, el día que vino el alcalde vi como 20 y fue el único día que vi un montón de gente”

Respuesta alcaldía de Armenia

178 comerciantes han sido identificados para el apoyo económico debido a las afectaciones por las obras del intercambiador vial en Armenia

Desde el pasado 14 de agosto se estableció el cierre total de las vías por las obras del intercambiador vial en inmediaciones del Coliseo del Café de la ciudad.

Uno de los sectores más impactados es el del comercio por eso desde la administración municipal avanzan con el proceso para brindar los apoyos económicos para alivianar la contingencia derivada del cierre.

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Al respecto el secretario de desarrollo económico de Armenia, Diego Tobón manifestó que adelantan el acompañamiento del comercio de la zona por eso es clave entender que ya está definido el auxilio económico y dijo que resta un tema jurídico para conocer cómo serán las entregas mediante el acto administrativo que ya está radicado en el despacho del alcalde para la revisión de los jurídicos.

Explicó que han identificado 178 comerciantes de los cuales 68 han entregado la respectiva documentación como cumplimiento de los requisitos para obtener el apoyo por eso el llamado es a quienes no lo han realizado lo hagan en el menor tiempo.

Vale anotar que son 2000 millones de pesos destinados a los auxilios económicos para los comerciantes afectados.