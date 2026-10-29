Polémica en Soledad por reductores de velocidad debajo del puente del INEM

La instalación de dos reductores de velocidad debajo del puente del INEM, en Soledad ha desatado una polémica. Según los conductores, provocaría congestión vehicular y disminuiría los recorridos desde el municipio hacia Barranquilla.

Caracol Radio conoció que el pasado 18 de septiembre, la alcaldía de Soledad solicitó al Instituto Nacional de Vías la instalación de estos reductores de velocidad en ambas calzadas debido a la exposición de la comunidad “al flujo vehicular al momento de pasar de un lado a otro”.

Hace varias semanas atrás, el presidente Abelardo De la Espriella anunció la reconstrucción del puente peatonal del INEM a través del INVIAS y que la Gobernación del Atlántico entregó los estudios y diseños, y que, además, el proyecto quedará contratado este año.

Lea también: Presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevo puente del Inem en Soledad, Atlántico

Conductores, en desacuerdo con esta medida

Caracol Radio hizo un recorrido por esa zona y varios conductores mostraron su rechazo a esta medida, debido a que podría generar mayor congestión vehicular, problemas en la movilidad y mayor consumo de gasolina.

“Esto provocará mayor congestión, pérdida de tiempo, mayor consumo de gasolina, todo es lesivo”, indicó Rafael Pérez, uno de los taxistas que prestan sus servicios entre los colegios INEM e ITIDA.

Por otra parte, un conductor de moto sostuvo que “esto traerá mayor tráfico debido a que es una vía Nacional y traerá complicaciones al acceso a las personas que vienen de afuera”.