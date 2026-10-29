Frank Fabra tras derrota ante Internacional: “Vamos a ganar los tres partidos y a clasificar”

El experimentando lateral izquierdo Frank Fabra fue el único jugador que atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Metropolitano de Techo, luego de la derrota del Poderoso 3-1 ante Internacional de Bogotá, tras tener un hombre más durante gran parte del segundo tiempo.

Fabra ofreció disculpas a los aficionados y se mostró autocrítico tras la derrota, de igual manera, expresó su respaldo al técnico Amaranto Perea y aseguró que van a ganar los tres partidos que les restan en el Todos Contra Todos.

Sobre sus sensaciones al final del juego, manifestó: “Autocrítica, tristeza, desolación, todo lo que quieras. Hemos fallado un día como hoy, no representamos a esta institución como la teníamos que representar, tenemos que saber eso”.

El exBoca Juniors, añadió, dejando en claro su compromiso con el institución: “En esto hay revancha, el domingo tenemos una revancha y que la gente entienda sepa que de ahora en adelante vamos a matar o morir por este equipo”.

Respaldo a Luis Amaranto Perea

“Nosotros lo respaldamos, no podemos hacer lo que hicmos hoy, eso no fue un respaldo, pero de ahora en adelante vamos a matar o morir por él, como por la institución”, comentó Fabra sobre el respaldo al entrenador y se mostró confiado de cara a lo que viene: “Vamos a ganar los tres partidos”.

“El domingo vamos a ganar, vamos a dejar el arco en cero, vamos a ganar los tres partidos y vamos a clasificar”, añadió al respecto. Al DIM aun le restan juegos ante Alianza en casa, Fortaleza en Bogotá y Águilas Doradas en el Cincuentenario.

Mensaje para los aficionados

Finalmente, Frank Fabra ofreció disculpas a los aficionados: “Pedirles perdón, disculpas, nos acercamos al final del partido, nos sentimos apenados por el partido que hicimos hoy, esperamos que no vuelva a pasar”.