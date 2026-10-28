Magdalena participará en Colombia Travel Expo 2026

Magdalena

El Magdalena continúa fortaleciendo su promoción turística en escenarios nacionales. Por ello, del 29 al 31 de octubre, participará en la novena edición de Colombia Travel Expo 2026, que se realizará en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, en Medellín, bajo el concepto ‘Mi Tierra Querida’, una invitación a reconocer la riqueza, la diversidad y el orgullo por los destinos de Colombia.

La Oficina de Turismo Departamental, liderada por Carolina Olarte, presentará una oferta articulada con los gremios turísticos y la participación de 20 operadores del sector.

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Para ello, contará con un stand de 48 metros cuadrados, desde el cual se destacarán los principales atractivos naturales, culturales e históricos del territorio, con especial énfasis en la conmemoración de los 400 años de Plato.

Como parte de esta apuesta, también estarán presentes el Hombre Caimán, símbolo de la tradición cultural del Magdalena, y la embajadora de los 400 años del municipio.