Colombia Travel Expo - Medellín tendrá a Cartagena como destino invitado de honor

En el marco del desarrollo de la feria especializada Colombia Travel Expo, Cartagena de Indias se ratifica como el epicentro del turismo nacional e internacional al ser distinguida como el Destino Invitado de Honor de esta importante cita del sector turístico, que tendrá lugar en Medellín, del 29 al 31 de octubre.

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Colombia Travel Expo se ha consolidado como la plataforma comercial y de relacionamiento estratégico más relevante para el turismo receptivo y de experiencias en Colombia.

Reunirá a las principales autoridades del sector, agencias de viajes, operadores, prestadores de servicios y medios de comunicación en la ciudad de Medellín (Plaza Mayor), convirtiéndose en el escenario clave para dinamizar las redes de negocios, impulsar la comercialización de la oferta turística regional y promover la innovación en la industria.

Una oferta integral: ‘Cartagena desde siempre’

La delegación cartagenera, liderada por la Alcaldía Mayor, Corpoturismo y Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar, llega a la feria con 20 empresas y operadores del sector y el stand oficial, donde se destaca de manera especial a Marca Ciudad ‘Cartagena desde siempre’. Esta propuesta rinde homenaje a la cotidianidad, historia y cultura cartagenera mediante una paleta inspirada en los tonos de su mar, el amarillo de la calidez local, el rojo corozo y el blanco de la brisa del Caribe.

Durante los días del evento, los asistentes a la feria y compradores especializados podrán conocer la versatilidad de la ciudad y podrán participar de la ronda de negocios, articulada en los ocho segmentos estratégicos priorizados:

1. Turismo cultural y patrimonial

2. Turismo de sol y playa

3. Turismo MICE (Eventos, congresos y convenciones)

4. Turismo náutico y de cruceros

5. Turismo gastronómico

6. Turismo religioso

7. Turismo romántico y de bodas

8. Turismo deportivo

Apuesta por la calidad, infraestructura y cifras récord

El posicionamiento de la ciudad como destino protagónico responde al trabajo articulado entre el sector público y privado para transformar la infraestructura turística, el ordenamiento de sus playas y áreas insulares, la puesta en marcha de nuevos espacios como el Gran Malecón del Mar, Centros de Atención al Turista (CAT), la apropiación de plazas emblemáticas, la recuperación del histórico Parque Centenario, del Corredor Histórico y la creación de las dos etapas del Nuevo Chambacú.

“Nos llena de un orgullo inmenso ser Destino Invitado de Honor de esta gran vitrina turística. Un reconocimiento que asumimos con la responsabilidad y la pasión de seguir siendo referentes para el turismo de nuestro país. Presentamos con orgullo la Marca Ciudad ‘Cartagena desde siempre’, una identidad construida escuchando a nuestra gente, que rinde homenaje a nuestra historia, nuestra cultura y nuestra cotidianidad. Cartagena sigue consolidándose como el destino líder del turismo en Colombia, no solo por su patrimonio e historia, sino porque hoy contamos con una oferta diversificada y estructurada a través de nuestros ocho segmentos priorizados”, expresó la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado.

La presencia de Cartagena en este encuentro comercial está respaldada por indicadores históricos de desempeño operacional:

* Más de 5,5 millones de visitantes recibidos en 2025 por vías aérea, terrestre y marítima.

* Más de 90 frecuencias aéreas semanales internacionales de conexión directa con mercados prioritarios como Estados Unidos, Perú, México, Ecuador y Chile.

* Más del 95% de satisfacción y experiencia positiva reportada por los visitantes en las mediciones oficiales de percepción.