Con transmisión de onda corta de radio, intentaron hacer fraude en exámenes de admisión de la UdeA

Medellín

La Universidad de Antioquia entregó un reporte de la jornada de exámenes de admisión para el semestre 2027-1; la institución educativa informó que detectó una irregularidad en la presentación de las pruebas en las que usaron una transmisión de onda corta FM para pasar las respuestas a los que estaban en los salones.

Wilson Bolívar Buriticá, vicerrector de docencia de la UdeA, manifestó que el personal de seguridad identificó a una persona que había logrado sustraer el cuadernillo, da la prueba y lo ubicaron cuando lo estaba fotografiando. Le anularon la prueba y se instaurará la denuncia respectiva para que reciba las sanciones pertinentes y se abra una investigación.

“Se utilizó una señal de onda corta de FM. Nosotros colocamos inhibidores para el resto de las pruebas, ¿cierto? Para también poder garantizar que eventualmente no pueda darse nuevamente este tipo de cosas”.

Además, agregó.

“Lo que sí tenemos claridad es que la transmisión se inicia después de que salen los primeros aspirantes. Esto eventualmente nos da a entender que el cuadernillo no se filtró en previo desde su origen, sino que se pudo haber dado o se dio por una sustracción”.

Agrega el señor Bolívar que estas acciones se lograron gracias a los estrictos protocolos de seguridad que se tienen debido a la cantidad de veces que se ha intentado cometer fraude en las pruebas de ingreso a la universidad y las múltiples estrategias identificadas.

“Estamos hablando de que esta es una prueba que tiene unos grandes controles, tiene una cadena de custodia, el examen todo se imprime aquí internamente, se empaca en bolsas de seguridad, se sella, se entrega a unos coordinadores en bases previas, se cuentan al entregarse, se cuentan al recibirse, se firman actas de entrega”.

Ante este incidente, advirtió que en los próximos procesos de admisión se implementará el bloqueo de la señal de transmisión de datos desde el campus universitario y sus alrededores.