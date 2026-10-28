El fútbol se beneficia por decisión de Sencia sobre conciertos: partidos que se jugarán en El Campín

Luego de algunas controversias por la alta cantidad de conciertos en los últimos meses del año en El Campín, que iban en detrimento del desarrollo del fútbol profesional colombiano en la capital, se produjeron cambios en beneficio de la grama y del campeonato. Sencia, empresa administradora del estadio, informó este miércoles las modificaciones en el calendario del escenario.

“Como resultado de un trabajo conjunto entre Sencia, los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se define la programación del Estadio Nemesio Camacho para noviembre, con el propósito de garantizar el desarrollo del calendario del Fútbol. Profesional Colombiano y reforzar las medidas de cuidado de la grama”, se lee en el comunicado.

Conciertos que cambian de sede o fecha

Sencia aseguró que el Estadio Nemesio Camacho podrá acoger los partidos del fútbol colombiano durante noviembre, según la programación de Dimayor.

Uno de los conciertos que sufrió modificación fue el de Los Tigres del Norte, que estaba previsto para el sábado 7 de noviembre. Quedó acordada su nueva fecha, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, para el sábado 6 de febrero de 2027.

Por su parte, el otro evento que sufrió modificaciones fue el Megaland 2026, programado inicialmente para el viernes 20 de noviembre. Tendrá lugar el 19 de noviembre y se trasladará al Vive Claro.

Partidos que se podrán disputar en El Campín

Así las cosas, el último partido que se espera no se dispute en El Campín debido a algún concierto es el de Santa Fe vs. Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Colombia. Este, deberá jugarse en el Metropolitano de Techo el domingo 1 de noviembre, ante el evento de Ryan Castro el sábado 31 de octubre.

A continuación los partidos que albergará El Campín en noviembre:

Millonarios vs. América / miércoles 4 de noviembre / 8:30 p.m.

Santa Fe vs. Pasto / lunes 9 de noviembre / 7:30 p.m.

Millonarios vs. Alianza / jueves 12 de noviembre (inicialmente) / Por confirmar

Vale la pena destacar que posteriormente comenzarán los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana, los cuales se espera que tengan tanto a Millonarios como a Santa Fe y, por lo tanto, el uso de El Campín.

Habrá que esperar si surgen nuevos cambios de cara a diciembre y pensando en los cuadrangulares. Para ese mes hay pactados tres fechas de concierto de Karol G (4,5 y 6 de diciembre), así como también se estiman eventos el 12 y 19 de diciembre.