Antioquia propone que sea utilizado como piloto para el entrenamiento de militares estadounidenses

Antioquia

El gobernador de Antioquia, a propósito de la llegada a Colombia de los 300 soldados estadounidenses para llevar a cabo ejercicios militares con los nacionales, le hizo una propuesta al presidente Abelardo de las Priella para que esas prácticas se realicen en el departamento.

Andrés Julián Rendón explicó que la intención es que estos ejercicios militares permitan reforzar las acciones contra los grupos ilegales que delinquen en el departamento y que generan afectación a las comunidades en las diferentes subregiones.

“Le ofrecemos al presidente Abelardo que nuestro departamento sea piloto de esta ayuda americana. Acá tenemos bandidos de diferente pelambre que se fortalecieron con la paz total. Parque, ELN, Clan del Golfo, El Mesa, entre otros”.

El mandatario recalcó la necesidad de combatir los cultivos ilícitos que hoy superan las 20 mil hectáreas y agrega que por ello serían importantes las maniobras operativas que se desarrollen en Antioquia como plan piloto para luego analizar si se realizan en otros lugares del país.