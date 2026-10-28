Alianza en Antioquia busca formar a 40.000 personas e impulsar el empleo con educación dual

Medellín

La Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio, el ITM y Proantioquia firmaron la Alianza Territorial para el Cierre de Brechas de Talento Humano y la Formación Dual. Esta estrategia busca conectar la oferta académica con la demanda real del sector productivo, eliminando una de las principales barreras para la productividad y competitividad en el departamento.

El plan proyecta impactar a 40.000 estudiantes antioqueños bajo el esquema de alternancia aula-empresa y vincular a 200 empresas coformadoras, incluyendo mipymes, durante un periodo de seis años. Además, el programa garantizará una meta de 80 % de empleabilidad y capacitará a 400 tutores entre el ámbito empresarial y las instituciones educativas.

Un modelo dual para superar la brecha laboral

Esta iniciativa responde a una problemática crítica: el 61 % de los empleadores en Colombia reporta dificultades para encontrar talento capacitado, mientras que más de 330.000 jóvenes en Antioquia no estudian ni trabajan. Asimismo, solo el 45,59 % de los egresados de educación media en el territorio ingresa a la educación superior de manera inmediata.

Para garantizar resultados tangibles, la alianza medirá la colocación efectiva de graduados, la retención laboral a seis meses y el impacto directo en la productividad de las organizaciones participantes. A través de un informe anual de impacto, la metodología evaluará continuamente el nivel de absorción de mano de obra en el mercado.

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Cinco frentes de trabajo y convocatoria al sector privado

La estrategia funcionará mediante cinco ejes clave: cualificación, recualificación de trabajadores activos, reconversión laboral, formación de tutores y gestión del conocimiento. Estos componentes articulan desde la educación media técnica hasta rutas intensivas para personas en transición ocupacional en todo Antioquia.

Las entidades aliadas invitan al sector privado a sumarse habilitando puestos de aprendizaje y tutores empresariales. Del mismo modo, hacen un llamado a las instituciones educativas para codiseñar programas pertinentes que transformen de manera sostenible la empleabilidad y la economía de la región.