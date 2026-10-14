Medellín exporta su modelo educativo al Chocó para acelerar el retorno y evitar la deserción escolar

Chocó

La Secretaría de Educación de Medellín compartió sus metodologías de enseñanza con más de 5.000 docentes y directivos del Chocó en el marco de la Semana de Desarrollo Institucional. La jornada, orientada por el equipo de Modelos Educativos Flexibles, se transmitió en vivo para cubrir diversas zonas de ese departamento.

La formación se centró en tres ejes principales: el uso de pedagogías activas, la concepción del aula como un espacio experiencial y la gamificación en la escuela. Estas herramientas buscan ofrecer alternativas a estudiantes en condición de extraedad para nivelar sus aprendizajes y evitar la deserción escolar.

Metodologías flexibles para la nivelación escolar

El subsecretario de Prestación del Servicio Educativo de Medellín, Jorge Iván Ríos Rivera, destacó que la capacitación se fundamenta en la experiencia distrital orientada a jóvenes en extraedad. El enfoque promueve el trabajo por proyectos, la articulación de áreas del conocimiento y la formulación de preguntas como detonante del aprendizaje.

Por su parte, el secretario de Educación del Chocó, Rosvier Armando Mosquera Tamayo, agradeció la transferencia de conocimiento e indicó que la alianza fortalece los procesos formativos en la región. La iniciativa pretende consolidar acciones conjuntas de impacto educativo a largo plazo entre ambas entidades territoriales.

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Apoyo institucional en la recuperación territorial

El intercambio pedagógico adquiere relevancia estratégica en el contexto de recuperación tras el reciente terremoto que afectó al departamento del Chocó. En este escenario, la formación docente busca facilitar el retorno de niños, niñas y jóvenes a las aulas mediante entornos de aprendizaje dinámicos y participativos.

Con la transmisión de esta metodología, la administración de Medellín busca adaptar sus estrategias de educación flexible a las realidades de las comunidades chocoanas. La aplicación de estos instrumentos en las aulas quedará a cargo de los miles de maestros formados durante la jornada.