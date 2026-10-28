Isa eligió la nueva Junta Directiva que se encargará de elegir al nuevo presidente

Medellín

La empresa de Interconexión Eléctrica ISA, se reunió de manera virtual este miércoles 28 de octubre para llevar a cabo la Asamblea Extraordinaria de accionistas que tenía como objetivo la elección de la nueva Junta Directiva, la cual quedó conformada por cuatro independientes, de los cuales uno es de Ecopetrol, tres de los fondos de pensiones y uno de EPM. Los cuatro restantes son de Ecopetrol, empresa con la participación accionaria mayoritaria.

Estas personas serán las encargadas de elegir al nuevo presidente luego de que en la misma reunión se aprobara la modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales, que está relacionado con la selección y nombramiento de dicho funcionario. Recalca que la evaluación de los candidatos deberá estar sustentada.

“Con la reforma, la planeación y gestión del proceso de selección estará a cargo de la Junta Directiva, órgano que podrá contar con el apoyo del Comité de Talento Organizacional o de quien esta designe y, si así lo determina, con la asesoría de una firma especializada en selección y contratación de ejecutivos. La reforma no elimina el proceso de selección ni modifica los criterios de idoneidad, conocimientos, experiencia, y liderazgo para la selección y nombramiento del presidente de la sociedad establecidos en el artículo 34, numeral 23, de los Estatutos Sociales”, señala la compañía en un comunicado en el que dio a conocer la decisión.

Agrega que los nueve miembros de la Junta Directiva estarán hasta el 2028 y quedó integrada así:

Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero Ecopetrol S.A. No Independiente.

Armando José Cuello Navarro, Ecopetrol S.A.

No independiente.

Mauricio Gutiérrez Dangond Ecopetrol S.A.

No independiente.

Nelsy Lourdes Carreño Acevedo Ecopetrol S.A.

No independiente.

Ricardo Peláez Restrepo Ecopetrol S.A.

Independiente.

Germán Arce Zapata, Fondos de Pensiones Independiente.

Juan Pablo Zárate Perdomo, Fondos de Pensiones

Independiente.

Astrid Martínez Ortiz, Fondos de Pensiones

Independiente.

Sandra Gómez Arias Empresas Públicas de Medellín

Independiente