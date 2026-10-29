A partir del 2 de diciembre entrará a operar nueva aerolínea: gobernador del Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Recordemos que el aeropuerto internacional El Edén de Armenia se quedó sin vuelos internacionales en el mes de mayo de este año con el cierre de operaciones de la aerolínea Spirit Airlines que tenía vuelos todos los días hacía Estados Unidos.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis informó que habrá un vuelo directo desde Armenia hacia Miami con una aerolínea de bajo costo lo que permitirá fortalecer la competitividad, la conectividad y el turismo.

Señaló que se trata de una aerolínea nueva y de bajo costo para recuperar los vuelos internacionales puesto que actualmente el aeropuerto no cuenta con aerolíneas comerciales operando de forma permanente hacia destinos en el exterior.

“Hoy precisamente, ahorita y quiero darles una noticia y es que viene un vuelo para Armenia, Armenia - Miami. Una aerolínea nueva, una aerolínea de bajo costo para poder nosotros volver a recuperar eso que se nos había perdido, ese vuelo que se había perdido con Spirit y yo creo que eso va a ser una bendición para el Quindío”, manifestó.

Destacó que la nueva aerolínea entrará a operar a partir del próximo 2 de diciembre lo que será gratificante para el departamento entendiendo que el proceso ha sido muy complejo.

“Así vamos a tener esos extranjeros, vamos a tener esos colombianos conectados con la ciudad y con el Quindío. Es el 2 de diciembre si Dios quiere está funcionando la aerolínea. Ha sido una lucha muy, pero muy berraca, pero hoy yo creo que va a ser una bendición para los quindianos”, destacó.

Es de resaltar que en medio de la contingencia por el terremoto y las afectaciones que sufrió el aeropuerto de Pereira hubo una frecuencia temporal de la aerolínea Copa en la ruta Armenia - Ciudad de Panamá y viceversa desde el aeropuerto internacional el Edén de Armenia.