Boyacá premiará las campañas que promueven la donación de órganos y salvan vidas

Tunja

Las instituciones de salud de Boyacá tienen una nueva oportunidad para visibilizar las acciones que desarrollan en favor de la donación de órganos y tejidos. La Secretaría de Salud departamental abrió la convocatoria para elegir la Mejor Campaña de Promoción de la Donación de Órganos y Tejidos, un reconocimiento a las experiencias que contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía y promover este acto altruista.

Candy Samantha Rodríguez Castillo, directora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Boyacá, invitó a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a los Hospitales Generadores de Vida a participar y compartir sus resultados.

“Desde la Secretaría de Salud de Boyacá se está convocando a todas las instituciones prestadoras de servicios, a todas nuestras IPS y a los hospitales generadores de vida del departamento, a postular sus campañas al reconocimiento de la mejor campaña de promoción de donación de órganos”, señaló la funcionaria.

Rodríguez Castillo explicó que el propósito es destacar las iniciativas que acercan información confiable a las comunidades y ayudan a superar las barreras culturales que persisten alrededor de la donación.

“Las instituciones de salud cumplen un papel fundamental en la educación y en sensibilizar a la población frente a lo que es la donación de órganos y tejidos. Con esta convocatoria queremos reconocer esas iniciativas que, desde la comunicación y el trabajo con las comunidades, ayudan a resolver dudas y superar mitos”, afirmó.

La funcionaria reiteró que hablar abiertamente sobre la donación es clave para generar conciencia sobre su impacto en la vida de otras personas.

“Queremos generar una mayor conciencia sobre la importancia de donar para salvar vidas. Esa es la invitación: a ser parte de esta iniciativa y reconocer la posibilidad de salvar y mejorar vidas mediante un acto altruista”, agregó.

¿Cómo participar?

Las IPS y los Hospitales Generadores de Vida podrán presentar sus propuestas hasta el 13 de noviembre de 2026, enviando un único archivo PDF al correo redsangreboyaca@boyaca.gov.co. El documento debe incluir los datos de inscripción, el nombre y cargo del responsable, un resumen ejecutivo de máximo dos páginas, evidencias de las actividades e indicadores de gestión e impacto.

Un comité evaluador calificará las campañas sobre 100 puntos, teniendo en cuenta creatividad e innovación, alcance e impacto, pertinencia cultural y sostenibilidad.

La campaña ganadora será reconocida el 26 de noviembre, durante el acto de conmemoración previsto en el auditorio Francisco Suescún Pedraza del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Con esta iniciativa, Boyacá busca fortalecer las estrategias que promueven la donación y contribuyen a salvar vidas.