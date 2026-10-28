Reforma Pensional: Cámara negó tres de 10 proposiciones que ordenó tramitar Corte Constitucional

La plenaria de la Cámara de Representantes comenzó a votar las 10 proposiciones que la Corte Constitucional ordenó tramitar nuevamente, tras encontrar un vicio de procedimiento en la aprobación de la Reforma Pensional.

De las 10 proposiciones, nueve están relacionadas con los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 de la Ley 2381 de 2024, mientras que la restante busca incluir un nuevo artículo.

Durante la primera jornada, los congresistas negaron las proposiciones correspondientes a los artículos 11, 14 y 19. Las siete restantes quedaron pendientes y su discusión continuará este miércoles 28 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana.

La Cámara debe cumplir la orden de la Corte dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados desde el 17 de septiembre, cuando se notificó la sentencia. El término vence este viernes 30 de octubre.

Ante la cercanía de la fecha límite, la mesa directiva de la corporación solicitó al alto tribunal una ampliación de 30 días para completar el procedimiento. Sin embargo, hasta la noche de este martes no se conoció una respuesta.

Más información Corte definirá mañana si otorga más tiempo al Congreso para corregir artículos de la pensional

“Una de las proposiciones planteaba que los cálculos actuariales y los bonos pensionales fueran manejados desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lo cual va en contravía del manejo que les viene dando el Ministerio de Hacienda”, señaló el representante a la Cámara Octavio Cardona, del PartidoLiberal.

La segunda buscaba dejar en libertad a los fondos para que realizaran sus inversiones de manera autónoma, pero eso va en contra de la responsabilidad del Estado de controlar esos recursos, que son individuales.

La tercera proposición tenía como propósito garantizar que los fondos pudieran asegurar que los recursos pertenecen a cada persona.

Lea también: ¿En qué va la reforma pensional? Artículos pendientes en Cámara y por qué piden aplazarla hasta 2028

¿Por qué la Cámara debe volver a votar las proposiciones de la Reforma Pensional?

La Corte Constitucional encontró que, durante el trámite de aprobación de la Reforma Pensional, algunas propuestas de modificación tuvieron errores en su aprobación.

El alto tribunal dejó en firme la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, que establece las reglas del nuevo sistema pensional, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de abril de 2027, y devolvió al Congreso únicamente los puntos que deben corregirse.