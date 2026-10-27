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27 oct 2026 Actualizado 14:56

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Corte definirá mañana si otorga más tiempo al Congreso para corregir artículos de la pensional

Este viernes 30 de octubre vence el plazo que la Corte Constitucional le otorgó a la plenaria de la Cámara de Representantes

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Este viernes 20 de octubre de 2026 vence el plazo definitivo que la Corte Constitucional otorgó a la Cámara de Representaciones con el objetivo de que dicha corporación revise, debata y apruebe un total de nueve artículos de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro (Ley 2381 de 2024), los cuales fueron devueltos por errores en su trámite legislativo.

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes solicitó a la Corte una prórroga de 30 días adicionales para subsanar los vicios del trámite y cumplir con la orden judicial.

El Congreso argumentó que el plazo inicial coincidió de lleno con el debate y la aprobación del Presupuesto General para 2027, lo que impidió avanzar con la revisión de los artículos.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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