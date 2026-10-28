Avanza proyecto para impedir que exalcaldes de Bogotá salten a la Presidencia

Con 13 votos por el Sí y 8 por el No, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca impedir que quienes hayan sido alcaldes de Bogotá puedan ser elegidos como presidente en las elecciones inmediatamente posteriores a su mandato.

La iniciativa fue aprobada en primer debate con ponencia de la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, y es de autoría de varios congresistas de Bogotá, entre ellos David Corte, del Centro Democrático.

El proyecto propone modificar el artículo 197 de la Constitución para establecer que quienes hayan ocupado la Alcaldía Mayor de Bogotá durante el periodo constitucional inmediatamente anterior a una elección presidencial no podrán inscribirse como candidatos ni ser elegidos presidente o vicepresidente.

Actualmente, la Constitución contempla una inhabilidad para quienes hayan ejercido como alcaldes durante el año anterior a la elección presidencial.

Sobre la vigencia del acto legislativo, la nueva inhabilidad se aplicaría en las elecciones presidenciales de 2034, por lo que no afectaría al actual alcalde Carlos Fernando Galán.

Ahora, quienes han cuestionado el proyecto, aseguran que limitaría el derecho a la libre participación en política. Y, por otro lado, que la inhabilidad debería configurarse también para otros mandatarios locales y no solo en Bogotá.