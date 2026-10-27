Contrarreforma pensional: estos son los puntos claves de la propuesta que llegará al Congreso

En las próximas horas llegará al Congreso de la República un proyecto de ley impulsado por la bancada del Centro Democrático que busca modificar la reforma pensional aprobada por el Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con los promotores de esta iniciativa, lo que persiguen es la sostenibilidad financiera y fiscal, al igual que la libertad de elección de régimen pensional y de ahorro privado de los contribuyentes.

En el texto, de 17 artículos, que será revelado esta semana por la bancada, se advierte sobre tres posibles riesgos de la reforma pensional del gobierno de Petro, entre estos, la caída del ahorro con los traslados al sistema de reparto, un elevado costo fiscal y el envejecimiento de la población colombiana. Sobre este último aspecto, los autores señalaron que, además, el sistema termina pagando una mesada inferior al 65 % del salario mínimo.

Lea también: Carlos Chavarro y Edison Tigreros llegarán al MinInterior tras aterrizaje de Alejandro Ordóñez

Así las cosas, los congresistas proponen, en primer lugar, mantener el sistema de pilares y respetar el umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos para el sistema de prima media, administrado por Colpensiones, y para el sistema de ahorro individual, en el que están las nuevas administradoras del componente de ahorro individual.

Tampoco se modificará lo que ellos llaman la columna vertebral de la reforma, pues advierten que lo que buscan es incorporar la figura de régimenes a través de la cual existiría capitalización y no solamente gasto. Asimismo, proponen recortar los subsidios a las grandes pensiones, con lo cual ninguna mesada que supere los seis salarios mínimos tendría estos beneficios.

No se pierda: Fiscalía citó a alias ‘Don Berna’ y ‘Julián Bolívar’ en medio de la indagación a Álvaro Uribe

En el texto también se especifica que se mantendrá el beneficio de semanas para las mujeres y que se establecerá un control para garantizar la suspensión del salario mínimo. Por otra parte, hacen énfasis en incentivar el ahorro privado, particularmente el de los jóvenes, para garantizar mayores recursos a futuro.

En otro de los puntos, señalan que no se modificará el pilar contributivo en su totalidad, sino que les devolverán a los cotizantes la opción de elegir entre Colpensiones o una administradora privada. Finalmente, desde el Centro Democrático señalan que con esta contrarreforma se blinda el sistema para que en 15 años no se deba hacer otra reforma y que esto implica defender, particularmente, el pilar solidario y las transferencias para los adultos mayores a través de Colombia Mayor.