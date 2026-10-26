Estos son los cuatro objetivos de María Corina Machado en Venezuela: promoverá elecciones para 2027

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Estos son los cuatro objetivos de María Corina Machado en Venezuela: promoverá elecciones en 2027

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Carlos Blanco, integrante del equipo político de la líder opositora venezolana María Corina Machado, se refirió a su llegada a Venezuela y explicó los objetivos que busca impulsar tras su regreso al país.

Según Blanco, la llegada de Machado se mantuvo en secreto y ni siquiera se conocía públicamente que regresaría. Sin embargo, aseguró que su presencia provocó una movilización de ciudadanos que salieron a celebrar su llegada.

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El integrante de su equipo político explicó que el regreso de la dirigente responde tanto a una decisión personal, después de siete intentos previos, como al trabajo de su equipo, que diseñó la estrategia para hacer posible su llegada a territorio venezolano.

¿Cuáles son los objetivos de María Corina Machado tras su regreso?

De acuerdo con Blanco, Machado tiene cuatro objetivos fundamentales para esta nueva etapa política en Venezuela.

El primero consiste en promover la movilización pacífica de los ciudadanos. Según explicó, se busca expresar el interés de los venezolanos en encontrar una salida a la situación política que atraviesa el país.

Según explicó, se busca expresar el interés de los venezolanos en encontrar una salida a la situación política que atraviesa el país. El segundo objetivo es impulsar un proceso de organización de los partidos políticos, sindicatos, gremios y otras organizaciones sociales. Blanco señaló que estos sectores han sido afectados por las acciones del régimen que, según sus declaraciones, se ha mantenido en el poder en Venezuela.

según sus declaraciones, se ha mantenido en el poder en Venezuela. En tercer lugar, la dirigente busca promover un entendimiento entre las distintas fuerzas políticas del país. La intención, explicó, es alcanzar acuerdos que permitan establecer objetivos a corto plazo y avanzar en una salida a la crisis política.

Finalmente, Machado plantea la necesidad de construir un gran acuerdo nacional para la reconstrucción de la República. Según Blanco, esta iniciativa no debería limitarse al periodo de transición ni al próximo Gobierno, sino que tendría que establecer bases para el futuro del país a largo plazo.

Elecciones en Venezuela: ¿cuándo podrían realizarse?

Durante la entrevista, Blanco aseguró que las elecciones podrían celebrarse antes de la fecha prevista y afirmó que Machado promoverá que se realicen lo más pronto posible.

Asimismo, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral debería ser designado en un plazo de una o dos semanas, como parte de los pasos que considera necesarios para avanzar hacia nuevos comicios.

Según su planteamiento, Venezuela podría celebrar elecciones en los próximos meses de 2027. No obstante, la realización de estos comicios dependerá de las condiciones políticas e institucionales del país.

Otro de los asuntos que, de acuerdo con Blanco, Machado buscará impulsar es la libertad de los presos políticos, una de las prioridades que mencionó dentro de la agenda que pretende desarrollar tras su regreso a Venezuela.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: