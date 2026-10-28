Migración Colombia reveló que los 98 extranjeros expulsados desde Medellín tenían antecedentes

Medellín

Luego de adelantar los procesos de verificación, Migración Colombia expulsó desde Medellín a 98 ciudadanos extranjeros, los cuales estaban vinculados a actividades delictivas y registraban medidas correctivas de la Policía Nacional.

Las expulsiones se dieron luego de los operativos que se adelantaron en esta ciudad por parte de esta entidad, junto a la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, los cuales permitieron procesar a 100 ciudadanos extranjeros.

¿Cómo fue el procedimiento?

Las medidas se hicieron efectivas luego de los operativos liderados por el director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, en coordinación con la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Personería distrital.

Los ciudadanos extranjeros fueron trasladados hasta la zona de frontera en Norte de Santander en dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, con el apoyo del Ejército Nacional.

Una vez en territorio venezolano, estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias de su país.

José Luis Castañeda, director general, dijo que “desde Migración Colombia avanzamos en el fortalecimiento de nuestras competencias y, conforme a las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, nos articulamos con las diferentes autoridades a lo largo y ancho del territorio nacional para devolverle la tranquilidad a los colombianos”.

Había extranjeros con órdenes de captura

De los 100 procesados, se identificó a dos personas que tenían órdenes de captura vigentes por los delitos de tráfico de estupefacientes y por concierto para delinquir.

Estas dos personas fueron puestas a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para adelantar las acciones penales correspondientes.

Antecedentes de los expulsados

Desde Migración Colombia explicaron que 73 personas registraban antecedentes por capturas relacionadas con estupefacientes, hurto, lesiones personales y otras conductas en contra del orden, la tranquilidad y la convivencia.

Las 98 personas expulsadas registraban medidas correctivas impuestas por la Policía Nacional.

De este grupo, 63 personas registraban ingresos a Centros de Traslado por Protección y la mayoría de estos extranjeros se encontraba en situación migratoria irregular.

Cada caso es analizado de manera independiente

Desde la entidad explicaron que cada actuación administrativa de expulsión se sustenta en las causales legalmente establecidas en la normativa colombiana.

Lo que se busca es garantizar el debido proceso y son analizadas de manera individual, ponderando las situaciones particulares.

Migración Colombia reiteró que los antecedentes de captura, las medidas correctivas, no determinan por sí solos la imposición de una medida migratoria, todo corresponde a un debido proceso que se adelanta con las autoridades correspondientes.