Envían a la cárcel a implicado en el homicidio de líder trans en La Ceja, Antioquia

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alfonso Muñoz Garzón, de 57 años, señalado como presunto responsable del asesinato de Yuliza Orozco Orozco, una reconocida lideresa y activista de la comunidad LGBTIQ+, en el municipio de La Ceja, Oriente antioqueño.

El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2025, cuando la mujer trans, de 46 años, fue encontrada sin vida en la vereda Pantanillo, zona rural de esta localidad, con dos impactos de bala en la cabeza.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, momentos antes del asesinato, el presunto agresor habría recogido a la víctima en un vehículo particular en el casco urbano de La Ceja y posteriormente la habría trasladado hasta el sector rural donde fue hallado su cuerpo.

Detalles de la captura y judicialización

Tras las labores investigativas, las autoridades lograron identificar al presunto implicado, quien fue capturado el pasado 24 de octubre durante un procedimiento realizado conjuntamente por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

Durante el operativo, los investigadores incautaron un revólver calibre 38 que será sometido a estudios de balística para determinar si corresponde al arma utilizada en el crimen.

En las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Muñoz Garzón no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez acogió la solicitud de imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá permanecer recluido mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.