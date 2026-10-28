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28 oct 2026 Actualizado 04:00

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Medellín

Empresarios y comerciantes solicitaron que se cancele el cobro de la tasa de seguridad en Antioquia

Alo hicieron mediante una carta firmada por Intergremial y Fenalco Antioquia y enviada al gobernador Andrés Julián Rnedón.

Conozca si declara Impuesto sobre la Renta en agosto de 2026 (Photo by Tang Ming Tung / Getty Images)

Conozca si declara Impuesto sobre la Renta en agosto de 2026 (Photo by Tang Ming Tung / Getty Images) / Images By Tang Ming Tung

Conozca si declara Impuesto sobre la Renta en agosto de 2026 (Photo by Tang Ming Tung / Getty Images)
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Antioquia

Este martes Intergremial y Fenalco Antioquia le solicitaron de manera formal al gobernador de departamento que cancele el cobro de la tasa de seguridad instaurada desde el 2024 y cuyo rubro tiene como objetivo financiar estrategias que permitan reforzar la dotación de la fuerza pública.

Los dos gremios enviaron una carta a Andrés Julián Rendón con la mencionada solicitud. En ella le recuerdan las quejas ante este impuesto que para ellos es un rubro asfixiante que, sumado a los costos operativos actuales, les castiga la formalidad y la competitividad del territorio y que pone en riesgo la supervivencia de las empresas.

“Ante el nuevo panorama en el que el Gobierno nacional entregaría los recursos necesarios para la seguridad territorial, mantener este cobro departamental pierde justificación y razón de ser”.

En otro párrafo del escrito agrega: “Necesitamos frenar la pérdida de empleo y evitar que el tejido empresarial siga asumiendo responsabilidades económicas que limitan su crecimiento”.

Finalmente, manifiestan en conjunto que esperan que el gobernador los escuche y les permita operar sin obstáculos tributarios con el desmonte del impuesto.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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