La violencia cobró la vida de otro líder social en el norte del Cauca

Caldono - Cauca

El líder campesino José Saúl Sarria fue asesinado con arma de fuego en el sector de El Pital, zona rural de Caldono, Cauca. El hecho habría ocurrido durante un presunto hurto contra el hermano de la víctima.

Sarria hacía parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) y de la Federación Nacional de Usuarios Campesinos del Cauca (Fedeanuc), organizaciones desde las que trabajaba por la defensa de los derechos del campesinado en el departamento.

El presidente de Fedeanuc, Gilberto Marín rechazó el suceso violento y afirmó que “lamentamos la muerte de nuestro compañero. Estos actos de violencia, la intolerancia y la delincuencia del Cauca hoy nos afecta como organización. Es preocupante la situación”.

Marín también pidió al Gobierno Nacional y a la justicia colombiana que el asesinato no quede impune. “El Cauca sigue representando un riesgo para nosotros como dirigentes. Movernos en el departamento no es fácil. Por eso, le hacemos un llamado al Gobierno para que deje los discursos e implemente acciones que lleguen a las comunidades y la población afectada por la violencia”, dijo.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que, con este caso, asciende a 131 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante este año.

En el Cauca se han registrado 28 de esos 131 homicidios, incluidos líderes comunitarios, políticos e indígenas.

En el norte del Cauca, donde se registró el reciente crimen, hay presencia de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, así como facciones del ELN y bandas de carácter local cuyas acciones, que generan riesgos para los civiles y los liderazgos, fueron advertidas en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

En una de ellas la Defensoría señala las afectaciones sistemáticas de estos grupos armados contra los procesos de gobernanza y liderazgos comunitarios en Caldono.

El presidente de Fedeanuc puntualizó que en los territorios no se percibe la atención a las alertas tempranas. “No vemos acciones que permitan la seguridad de los dirigentes. Hoy no podemos hablar mucho, no podemos salir, estamos encerrados como dirigentes y líderes campesinos”.