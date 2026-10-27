Con explosivos destruyeron una vía al sur del Cauca afectando a más de 100 familias

Para superar la parálisis del tránsito, los pobladores iniciaron trabajos mecánicos con herramientas manuales para habilitar el paso. Crédito: Suministrada.

El Patía - Cauca

La detonación de un área preparada con explosivos causó daños estructurales en la vía que comunica a El Estanquillo con La Fonda, en zona rural del municipio de El Patía, al sur del Cauca, Dejando afectadas directamente a más de 130 familias.

Estimaciones de la población dan cuenta de que serían más de 10 mil los habitantes perjudicados porque no se pueden movilizar por el sector impactado.

El hecho ocurrió en inmediaciones del puente sobre el río Patía, en el sector de Portugal, donde la onda expansiva destruyó la banca vial e impidió el paso vehicular.

La Tercera División del Ejército Nacional atribuyó, preliminarmente, la acción a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

“Integrantes de esta estructura estarían movilizando explosivos que tendrían como destino la vía Panamericana”, resaltó el Ejército.

Para superar la parálisis del tránsito, los pobladores iniciaron trabajos mecánicos con herramientas manuales para habilitar el paso.

Entretanto, las tropas de la Brigada 29 adelantan inspecciones en el área para descartar la presencia de otros artefactos y garantizar la seguridad territorial.

En el transcurso de la última semana las Fuerzas Militares ubicaron y destruyeron más de 40 artefactos explosivos improvisados en municipios como Suárez, Cajibío y el Patía con los que grupos armados ilegales pretendían afectar la infraestructura vial, así como atacar a la población civil y la Fuerza Pública.

Ante esta situación el Ejército hizo un llamado a los organismos nacionales para que verifiquen las vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario en estos territorios.