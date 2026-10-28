Detonación de explosivos en una alcantarilla destruyó parcialmente una vía en Suárez, Cauca

Suárez - Cauca

Una carga explosiva destruyó un tramo de la placa huella en la vía que comunica la cabecera municipal de Suárez, Cauca, con el sector de La Betulia. Ya son dos los eventos similares que se registran en el mismo sector, dejando destrucción, temor y zozobra en la población.

Información preliminar señala que los dispositivos estaban ubicados en una alcantarilla en la vereda El Amparo y que se activaron, al parecer, por un rayo que generó una descarga eléctrica.

Las autoridades locales afirmaron que la onda expansiva dejó graves daños estructurales en la placa huella de la carretera.

Más allá de los daños materiales, se descartaron víctimas o personas heridas tras la explosión.

Este es el segundo suceso similar que se registra en el mismo territorio en menos de un mes. El anterior tuvo lugar el pasado 4 de octubre, cuando habitantes denunciaron que en la vereda El Amparo un rayo detonó elementos explosivos instalados en una alcantarilla.

Tras la reciente emergencia, la Alcaldía solicitó a la comunidad evitar el tránsito por el corredor vial y mantenerse alejada del área ante la posible presencia de otros artefactos.

“Se hace un llamado a la comunidad a priorizar su seguridad, atender las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de los canales oficiales”, resaltó la administración municipal.

Se espera que lleguen a la zona equipos técnicos de la Policía y el Ejército Nacional para revisar el sector. Además, que se inicien las investigaciones para determinar los responsables de instalar las cargas detonantes y cuál era el objetivo.

En esta localidad del norte del Cauca opera la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, responsable de múltiples ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.