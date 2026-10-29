Se reactivaron los centros turísticos en Puracé Cauca tras la disminución de la alerta del volcán

Puracé - Cauca

El municipio de Puracé anunció la reapertura total de sus centros termalísticos y atractivos de turismo de naturaleza tras el cambio de la alerta del volcán, que pasó de nivel naranja a amarillo. Se realizaron comités de seguridad turística y estrategias de promoción económica en articulación con el gobierno departamental.

El alcalde Jorge Armando Andrade Molano señaló que todos los establecimientos operan en normalidad para visitantes nacionales e internacionales.

El mandatario resaltó que el descenso en los niveles de actividad volcánica “permite ofrecer condiciones de seguridad en los corredores ecológicos, entre los que destacan el avistamiento del cóndor andino y la cadena volcánica Los Coconucos”.

Además, el alcalde agregó que, “quiero invitar a toda la comunidad del Cauca, de los departamentos vecinos, al país en general y a las personas que vienen de otros países a visitar nuestro hermoso municipio de Puracé, sus termales, sus fuentes hídricas, su naturaleza”.

Destacó además que los atractivos turísticos están ubicados en considerados como seguros.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad del Cauca, Elvia Rocío Cuenca, manifestó que hay acompañamiento institucional para esta región y todas las del Cauca a través de comités de seguridad turística y estrategias de promoción económica como escenarios gastronómicos y espacios de articulación empresarial.

“En el reciente comité hicimos unas solicitudes puntuales a la Fuerza Pública y a los entes que se encargan de vigilar los temas relacionados con desastres naturales, particularmente en el acompañamiento a la población. La Gobernación ha estado muy comprometida junto a la oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Salud, de Agricultura y Desarrollo Económico, para dar un gran espaldarazo, con todos los actores involucrados, para seguir visitando Puracé y disfrutar su oferta turística preciosa”, dijo la funcionaria.

Entretanto, la administración municipal avanza en la viabilización de proyectos para el sector agrícola.