Capturan en Popayán a hombre señalado de reclutar a dos adolescentes para las disidencias Farc

Popayán, Cauca. Un hombre fue capturado en la Terminal de Transportes de Popayán señalado de intentar reclutar a dos adolescentes para las disidencias de las Farc, en un nuevo caso que mantiene las alertas por este fenómeno en la capital caucana.

Las jóvenes, provenientes de un municipio del norte del Cauca, fueron encontradas junto al sospechoso durante labores de control adelantadas por la Policía Metropolitana de Popayán.

Al verificar sus identidades, los uniformados establecieron que no existía ningún vínculo familiar con el hombre. Además, las inconsistencias en las versiones entregadas llevaron a profundizar las verificaciones.

El teniente coronel Luis Fernando Gómez Tirado, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Popayán, confirmó que las indagaciones permitieron establecer que el hombre pretendía vincular a las adolescentes a una estructura armada ilegal.

“Mediante ofrecimientos de dinero, armas y bienestar, el hombre pretendía vincular a estas dos adolescentes a las disidencias de las Farc”, indicó el oficial.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de reclutamiento ilícito, mientras que las menores quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Es el segundo caso de reclutamiento de menores detectado recientemente en Popayán. Con esta captura, ya son cuatro los adolescentes recuperados y dos los hombres señalados de intentar vincular jóvenes a los grupos armados ilegales.