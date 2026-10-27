Investigan presuntos casos de reclutamiento de menores en Popayán

Imágen de referencia. Iniciaron acciones para mitiga el reclutamiento de menores en las instituciones educativas. Crédito: Suministrada.

Popayán - Cauca

La alerta tiene lugar en medio de un contexto que da cuenta del intento de reclutamiento de dos adolescentes del departamento del Huila que bajo la promesa de dinero, se movilizaban en transporte público en Popayán.

La denuncia de sus familiares permitió a las autoridades interceptar el automotor y recuperar a los dos menores a quienes les habían prometido dos millones de pesos mensuales, armas y lujos para ingresar al grupo armado ilegal.

Tras ese suceso, un hombre de 19 años quien habría contactado y comprado los tiquetes y que viajaba con los adolescentes fue capturado. La Fiscalía informó que un juez le imputó el delito de reclutamiento forzado y señaló que “a pesar de no aceptar cargos fue enviado a la cárcel”.

A este suceso se suma la desaparición de Jimmy Fernando Tosne Vidal, de 16 años, estudiante de la Institución Educativa Gabriela Mistral, quién desapareció desde hace más de 10 días. Desde entonces crece la preocupación por un posible caso de reclutamiento.

El personero municipal, Daniel Oviedo, explicó que se adelantan acciones de prevención en instituciones educativas, tras la activación de rutas relacionadas con la Alerta Temprana 018 de 2026 de la Defensoría del Pueblo.

“Se iniciaron acciones de mitigación en las instituciones educativas. La Secretaría de Educación por nuestro llamado, el de la Defensoría y la Procuraduría, inició una labor de socialización de esta alerta temprana, que anuncia riesgos en toda la ciudad de Popayán y especialmente en los colegios frente al tema de reclutamiento que ya está siendo tocado con los docentes”, dijo.

Oviedo también mencionó que el reclutamiento forzado de menores está entrando a la ciudad “está tocando nuestros colegios públicos, corremos el riesgo también en los colegios privados”.

El funcionario del Ministerio Público puntualizó en el llamado a los padres de familia y a la comunidad en general para estar atentos a sus hijos y estudiantes y poner en conocimiento de las autoridades cualquier actividad sospechosa.

La alarma incrementa si se tiene en cuenta que el Cauca en los últimos tres años ha ocupado el primer lugar en reclutamiento forzado de menores para la guerra por parte de grupos armados ilegales. Entre el primero de enero y el 30 de septiembre del 2026 de los 130 casos documentados de reclutamiento en el país, el Cauca registró 37 episodios, es decir, el 28.46%.