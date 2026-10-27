Luis Palacios y su mensaje a la hinchada de Santa Fe: “No estaba mostrando la versión que quería”

Luis Ángel Palacios fue el héroe del triunfo agónico de Santa Fe 2-1 contra b que le permitió quedar a un paso de la clasificación. El extremo anotó al minuto 90+3′ luego de un pase de Franco Fagúndez y tras un disparo potente cruzado que venció al arquero Cristopher Fiermarín.

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Esta fue la quinta anotación de Palacios desde su llegada a Santa Fe procedente a préstamo de Once Caldas. El delantero de 21 años, en diálogo con El VBar de AS, fue autocrítico cuando se refirió a la relación con la hinchada, manifestando que no había mostrado lo que pretendía.

“A veces es mejor de a poquito”, dijo inicialmente sobre ganarse el cariño de la afición. “Tal vez antes no estaba mostrando la versión que quería mostrar, no se me estaban dando las cosas. Ahora me siento con más confianza y eso se ve reflejado”, agregó.

Por su parte, se refirió al gol marcado contra Bucaramanga: “Uno como futbolista siempre sueña con un gol al último minuto y en estas instancias”.

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Otras declaraciones de Luis Palacios

Sobre el poco favoritismo de Santa Fe: “Santa Fe se caracteriza por ser un equipo que, al que se le para, va a ser difícil que le ganen, contentos por el nivel que tenemos. No ser favoritos es mejor, para demostrar donde se debe, que es en la cancha”.

Qué tan cerca se está del fútbol que pretenden: “Estamos tranquilos con el trabajo que venimos haciendo, tenemos nuestra idea de juego clara. Confiamos y sabemos de la calidad que tenemos y no debemos cometer errores ante un equipo de tanta magnitud. Siempre hay cosas por mejorar, cuando se gana y se pierde. Hay errores que cometemos naturales que vamos corrigiendo en el camino, pero tenemos un buen trabajo y eso lo vamos a corregir pronto”.

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Su actualidad en Santa Fe: “Estoy viviendo un presente bonito, estoy haciendo las cosas bien, rodeado de mi familia, entonces me siento bien”

El sueño de Selección Colombia: “Es un sueño de toda la vida. Eso solo Dios sabe si se da o no se da, estamos por nuestro lado haciendo el trabajo, que es hacer las cosas día a día y esperar que eso llegue”.