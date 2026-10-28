Marlos Moreno sobre Jhon Jader Durán: “Debe ser el 9 de la Selección, es lo más parecido a Falcao”

Marlos Moreno, extremo de Atlético Nacional, sostuvo un diálogo con César Augusto Londoño para AS Colombia. El jugador de 30 años se refirió, entre otras cosas, a su actualidad, su deseo de volver a la Selección Colombia y a Jhon Jader Durán, a quien considera debería ser el 9 del combinado nacional.

Sobre volver al proceso de la Selección, tanto en Eliminatorias como en la próxima Copa América, Moreno comento: “Sí, hay que ser positivo, ahí estaremos con la ayuda de Dios... hay que seguir trabajando, haciendo las cosas de mejor manera y proyectándose a futuro”.

Entretanto, dedicó grandes elogios a Durán, hoy atacante del Benfica. “Para mí, en estos momentos, el nueve de la Selección debería ser él, es un grandísimo jugador, tiene muchas cualidades, para mi perspectiva es lo más parecido que hay a Falcao García y para mí es un grandísimo jugador”, mencionó.

Al respecto, añadió: “Es muy competitivo, tiene ese hambre de gol, para llegar al área, esa necesidad de que si no hace gol, pienso que hizo un mal partido. Yo creo que así era Radamel, Radamel sentía que si no hacía gol, se sentía como ‘bueno, qué hice hoy, lo mío es hacer gol’”.

Antes de su lesión, Marlos Moreno atravesaba un gran momento con Atlético Nacional, el extremo reveló que no logró tener un buen entendimiento con el anterior entrenador, Diego Arias.

“Con Diego Arias, realmente para mí fue un poco complicado con él, me costó bastante, no nos pudimos entender”, señaló al respecto sobre su relación con Arias.

En lo corrido del semestre, Marlos Moreno registra 11 partidos disputados entre Liga y Copa Colombia, con un saldo de cinco anotaciones y una asistencia.