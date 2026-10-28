Diego Chará y su confesión tras años en la MLS: “Simpre tuve la posibilidad de volver al América”

Diego Chará es ídolo del Portland Timbers y un referente de la MLS. El volante colombiano llegó en 2011 al equipo y desde entonces ha jugado más de 500 partidos, convirtiéndose en el futbolista con más encuentros disputados en la historia del club. Asimismo, entrará en el top de los que más compromisos han jugado en la Liga de Estados Unidos.

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Recientemente, el caleño de 40 años anunció que pondrá fin a su carrera en mayo de 2027 luciendo los colores del Portland Timbers, club con el que ha ganado dos títulos. A próposito de sus palabras, habló con El VBar de AS Colombia sobre aspectos relacionados a su trayectoria.

Entre lo más destacado, aseguró que en los últimos años hubo dos equipos que estuvieron entre sus posibilidades de regresar al fútbol colombiano, pero no se terminó dando la vinculación: América y Deportes Tolima, por los que tuvo paso antes de ir a la MLS.

“Tuve varias posibilidades, pero no se dieron las condiciones y por eso me quedé en Portland. Siempre tuve la posibilidad de volver a América”, dijo inicialmente.

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Sobre el conjunto de Ibagué, también resaltó: “Lo que viví con Tolima fue algo muy especial. El año y medio que estuve, crecí, no solo como jugador, sino como persona. La experiencia a nivel internacional, fue algo que siempre llevo en mi corazón. Nunca he cerrado la posibilidad para volver al Tolima, pero no se ha dado”.

Otras declaraciones de Diego Chará

Su carrera en la MLS: “Ha sido una experiencia muy linda estos más de 15 años con el equipo, en la Liga viendo todos los cambios En cuanto a nivel futbolístico, ha sido muy especial, el cariño de la fanaticada es algo muy especial. La experiencia ha sido enorme, y ver el proceso del cambio, crecer con el equipo, ya que el equipo creció en 2011 y ver cómo ha evolucionado ha sido muy impactante para mí positivamente”.

La clave para poder consolidarse: “Fue muy importante el apoyo de mi familia. Siempre han estado ahí y verlos cada día fue fundamental para desarrollarme como persona como jugador. Y al mismo tiempo los buenos rendimientos con el equipo, conseguir títulos, eso fue muy importante para adaptarme de buena manera”.

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La mejoría en la MLS: “Cuando yo llegué, muchas personas compartieron las críticas. La liga, uno se da cuenta que el nivel físico y técnico es muy exigente. Los jugadores que han venido a la liga, se han dado cuenta que la liga se ha convertido en un trampolín para llegar a Europa”.

Su deseo de seguir en vinculado en Portland Timbers: “Por ahora, terminar de la mejor manera este torneo. Estamos luchando por clasificar y prepararme para el futuro. Me gustaría estar vinculado con el equipo”.