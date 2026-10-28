Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de Todos Los Tiempos

Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro en el 2008 / (Photo by Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images) / Martin Rickett - PA Images

Cristiano Ronaldo fue elegido como el ganador del Balón de Oro de Todos Los Tiempos, condecoración especial entregada por la Revista France Football, con motivo de los 70 años del afamado y reconocido galardón.

Este reconocimiento, denominado como el BOAT (Best Of All Times), se entregó a través de las votaciones de los aficionados, la única condición para participar en la elección era pagar un euro.

Otra particularidad de la elección, es que no se votaba por un solo jugador, cada ganador participaba varias ocasiones, según las veces que hubiese ganador el Balón de Oro. En el caso de Cristiano Ronaldo, se impuso en la votación por lo hecho en el 2008.

¿Cómo quedaron las votaciones?

Las 12 primeras posiciones se las reparten entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el portugués ganó con su temporada del 2008, seguido por Lionel Messi con su temporada del 2012. CR7 está tercero con su temporada del 2017.

El primer jugador diferente a Cristiano y Messi que figura en las votaciones es Ronaldo Nazário con su temporada en el 2002, ubicado en la casilla 13. El Fenómeno ganó el Balón de Oro en dicho año gracias a la Copa del Mundo que consiguió en el Corea y Japón.

Votaciones del premio BOAT del Balón de Oro / France Football. Ampliar Votaciones del premio BOAT del Balón de Oro / France Football. Cerrar

¿Qué ganó Cristiano Ronaldo en el 2008?

En el año 2008 Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United y tenía 23 años. En dicha temporada ganó la Premier League, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.