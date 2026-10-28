Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 oct 2026 Actualizado 19:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de Todos Los Tiempos

El portugués se impuso en las votaciones a Lionel Messi, gracias a su temporada en el 2008.

Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro en el 2008 / (Photo by Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images)

Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro en el 2008 / (Photo by Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images) / Martin Rickett - PA Images

Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro en el 2008 / (Photo by Martin Rickett - PA Images/PA Images via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Cristiano Ronaldo fue elegido como el ganador del Balón de Oro de Todos Los Tiempos, condecoración especial entregada por la Revista France Football, con motivo de los 70 años del afamado y reconocido galardón.

Este reconocimiento, denominado como el BOAT (Best Of All Times), se entregó a través de las votaciones de los aficionados, la única condición para participar en la elección era pagar un euro.

Otra particularidad de la elección, es que no se votaba por un solo jugador, cada ganador participaba varias ocasiones, según las veces que hubiese ganador el Balón de Oro. En el caso de Cristiano Ronaldo, se impuso en la votación por lo hecho en el 2008.

Más información

¿Cómo quedaron las votaciones?

Las 12 primeras posiciones se las reparten entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el portugués ganó con su temporada del 2008, seguido por Lionel Messi con su temporada del 2012. CR7 está tercero con su temporada del 2017.

El primer jugador diferente a Cristiano y Messi que figura en las votaciones es Ronaldo Nazário con su temporada en el 2002, ubicado en la casilla 13. El Fenómeno ganó el Balón de Oro en dicho año gracias a la Copa del Mundo que consiguió en el Corea y Japón.

Votaciones del premio BOAT del Balón de Oro / France Football.

Votaciones del premio BOAT del Balón de Oro / France Football.

Votaciones del premio BOAT del Balón de Oro / France Football.

Votaciones del premio BOAT del Balón de Oro / France Football.

¿Qué ganó Cristiano Ronaldo en el 2008?

En el año 2008 Cristiano Ronaldo militaba en el Manchester United y tenía 23 años. En dicha temporada ganó la Premier League, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado