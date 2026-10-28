¿Cómo avanza la escombrera temporal habilitada tras el terremoto en Armenia?

Armenia

En efecto el director del departamento administrativo de planeación municipal, Diego Fernando Ramírez indicó que cuentan con un punto temporal para el almacenamiento de escombros que está ubicado contiguo al estadio centenario de Armenia tras la emergencia por el sismo del pasado 10 de agosto.

Resaltó que quienes tienen escombros porque muchas personas y empresas están realizando las adecuaciones correspondientes por las afectaciones deben llevarlas a este punto donde harán el proceso de trituración con el objetivo de reintegrar el material como por ejemplo en las vías rurales.

“Nosotros tenemos es un punto temporal de almacenamiento de escombros. Allá no es una escombrera. Allá no hay donde disponer. Allá lo que estamos haciendo es que precisamente por la emergencia que nos generó el terremoto, nosotros nos vimos en la obligación de habilitar ese sitio temporal de almacenamiento. Lo que estamos haciendo es recogiendo los escombros y todas las personas que tengan escombros los pueden llevar allá”, mencionó.

Dio a conocer que dentro del plan de acción específico cuentan con un mantenimiento del punto por lo menos de seis meses con posibilidades de ampliación en el tiempo.

Asimismo, destacó que a hoy tienen más de 24 mil metros cúbicos donde una parte inicial fue compuesta por paredes que fue triturada donde dijo que con estos elementos establecieron la compactación del suelo de la vía de ingreso al lugar entendiendo que es un lote sin desarrollar.

“Por eso la petición que le hacíamos es lo siguiente. Allá solamente se pueden llevar residuos de demolición, es decir, muros, paredes y concreto. No se puede llevar basura ni residuos de construcción. Los residuos de construcción estamos hablando de que son plásticos untados de yeso, lo que sobra del drywall o lo que sobra de de ángulos metálicos cuando están haciendo encielados o paredes. mejor dicho, allá no se puede recibir residuos residuos sólidos, plásticos o cualquier otro elemento, ni elementos materiales o elementos especiales porque también están mezclando los residuos con la basura orgánica y la basura ordinaria, por eso muchas veces estamos devolviendo porque no tenemos cómo hacer el tratamiento de esos residuos”, manifestó.

Invitó a la comunidad a realizar la disposición adecuada de los escombros para evitar afectaciones en el espacio público de la ciudad.