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24 oct 2026 Actualizado 19:01

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Empresarios del turismo del Quindío y la mala hora en ventas por el impacto negativo del terremoto

Según el observatorio de la Cámara de Comercio de Armenia, en septiembre y octubre las ventas disminuyeron en un 49%

Parque principal del municipio de Salento, Quindío. Foto: Adrián Trejos

Parque principal del municipio de Salento, Quindío. Foto: Adrián Trejos

Parque principal del municipio de Salento, Quindío. Foto: Adrián Trejos
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73% de los empresarios del turismo en el Quindío reportan bajas en sus ventas hasta de un 50% en los meses de septiembre y octubre debido a las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

El Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío cuenta con cuatro líneas de análisis: caracterización del turista, comportamiento y percepción del sector empresarial, movilidad y derrama económica y su impacto durante el mes de septiembre y la semana de receso de octubre.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada explicó que el observatorio encuestó a 800 empresarios del sector turismo, entre alojamientos, restaurantes, operadores, agencias de viaje y demás y 1200 encuestas a los turistas que visitaron el Quindío en los meses de septiembre y octubre.

Sobre la Derrama económica el observatorio reveló “mientras en septiembre de 2025 la derrama económica evaluada en 6 días en 5 municipios fue de $17.398 millones de pesos, para septiembre de 2026 la cifra descendió a $14.900 millones”

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El flujo vehicular presentó disminución del 6% pasando de 698 vehículos en septiembre de 2025 a 43.948 en septiembre de 2026, y según Autopistas del Café para la semana de receso también se presentó disminución del 8,32% en el ingreso y salida de los vehículos por el peaje Circasia Pereira respecto a octubre de 2025.

El análisis del Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío muestra afectación en la percepción de los empresarios, ventas, la ocupación, el flujo de vehículos y el dinero que circula en los destinos.

En septiembre de 2026: La derrama económica estimada en los puntos monitoreados fue de $14.900 millones, frente a $17.398 millones en septiembre de 2025, una reducción del 14,4%, equivalente a cerca de $2.498 millones. En este mes el 73,9% calificó sus ventas como malas o muy malas, mientras apenas el 4,8% las consideró buenas o muy buenas.

Cortesía Cámara de Comercio de Armenia

En la Semana de Receso: La estimación de la derrama económica fue de $13.435 millones. En ese periodo, el 48% de los empresarios reportó ventas malas o muy malas y el 56% manifestó dificultades operativas. Presentando una leve mejoría respecto a septiembre.

Ante este panorama, las solicitudes de los empresarios ofrecen una hoja de ruta concreta.

En septiembre, el 31,8% de los empresarios priorizó la promoción de un destino operativo y seguro, mientras el 29,2% pidió eventos para dinamizar la llegada de visitantes y el 24,6% solicitó crédito blando, alivios o subsidios.

En la Semana de Receso, la promoción volvió a ocupar el primer lugar, con el 33,4%; el apoyo financiero alcanzó el 26,4% y los eventos representaron el 19,8% de las prioridades.

Los resultados del observatorio trazan una hoja de ruta de análisis para reactivar la demanda y preparar al departamento a una de las temporadas más importantes (diciembre – enero) un llamado que convoca a la entidades, gremios y Gobierno para mantener estas activaciones.

Foto: Cortesia Cámara de Comercio

Foto: Cortesia Cámara de Comercio

Foto: Cortesia Cámara de Comercio

Foto: Cortesia Cámara de Comercio

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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