Armenia

Una casa con corazón recibió una familia damnificada por el terremoto en la ciudad de Armenia.

La historia está en Armenia, donde una familia que perdió su casa debido al terremoto del 10 de agosto recibió la buena noticia de una nueva casa, gracias a la labor de varias fundaciones.

El barrio Génesis al sur de Armenia fue el testigo de un momento conmovedor, feliz, solidario, de agradecimiento donde la familia de Pablo German Castellano Sánchez, su esposa Lina Brito y sus tres hijos no olvidaran al recibir las llaves e ingresar a su nueva vivienda que varaos fundaciones, voluntarios y donantes hicieron posible.

El 10 de agosto, día del terremoto, esta familia vio cómo su casa construida en madera y en una zona de riesgo quedó destruida por la fuerza del sismo y con ellas los sueños e ilusiones de esta familia, cuyo único sustento es la venta ambulante.

Mónica Giraldo de la Fundación Pequeño Corazón de Manizales y como fue todo el proceso con esta familia “ellos vivían en una un sector subnormal, en una invasión y empezamos a hacer una campaña con amigos, con familia y lo llamamos Misión Comparte a través de un proyecto que también tiene Fundación Pequeño Corazones Manizales que se llama Manizales comparte y tuvimos la oportunidad de encontrar ángeles en esta tierra gente maravillosa que dijo, “Ahí estoy.” Y lo que haya que hacer, vamos todos” y agregó “así fue como encontramos esta casa en el barrio Génesis en Armenia y hoy le entregamos la casa a Jesús.

¿Cuáles son esos ángeles que ayudaron a la Fundación Pequeño Corazón?

Empresas Rotary, Club Rotario Manizales, Club Rotario Armenia, diferentes empresas de la ciudad de Armenia, voluntarios, con el liderazgo de María Teresa Salazar Duque, que desde siempre nos ha acompañado en toda esta gestión de Pequeño Corazón en el Quindío y un donante silencioso que dijo, “Yo quiero ayudar.” y mi mano derecha no necesita saber qué hace mi mano izquierda para que Jesús pueda tener una casa y nos donó 75 millones de pesos y con esa donación fueron a firmar las escrituras y hoy tienen casa propia”

Jesús el niño beneficiado con cirugía de corazón que hoy disfruta de corazón su nueva casa

Uno de los niños, Jesús fue beneficiado de la Fundación Pequeño Corazón con una cirugía gratuita luego de ser diagnosticado con un soplo en el corazón y gracias a esa intervención el niño hoy tiene mejor calidad de vida es decir hoy recibe otro corazón en esa familia como es su vivienda

¿Qué sentimientos tiene ese corazón con esta noticia tan bonita?

Mónica: satisfacción, plenitud, felicidad y gratitud inmensa con Dios y con todas las personas que hacen parte de mi vida, mi familia, mis amigos, y esas empresas que nos han querido y nos han creído durante estos 31 años, como digo, son 30 años y un latido nuevo cada día.

Y bueno, recordar que el domingo anterior tuvimos la carrera del corazón, un evento que no solamente nos convocó para esa búsqueda activa de los niños en las comunidades más vulnerables de todo el eje cafetero y norte del Valle, sino también para apoyar esta reconstrucción de la esperanza de esas familias de pequeño corazón, de los niños operados que han sufrido con todo esto tan terrible del terremoto que nos sacudió no solamente la tierra, sino también el corazón.

El corazón muy sensible

Mónica: ver las caras felices de quienes están recibiendo esta casa y sobre todo Jesús, que es muy espontáneo y que también demuestra ese agradecimiento. Eso es muy valioso evidenciar los rostros de felicidad y de gratitud. Es que a Jesús como si lo hubieran escogido, ya se convirtió en un embajador de este proyecto de misión comparte porque expresa tan perfecto con sus 7 años este sentimiento de gratitud, pero también de motivación para que muchas personas, empresas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales pongan su corazón en este proyecto porque esto apenas comienza.

Entrega de otras viviendas

Mónica Giraldo directora Fundación Pequeño Corazón: estamos entregando la casa de Jesús, pero también tenemos niños en Quimbaya, niños en el eje cafetero, en Risaralda, en Dosquebradas, en Pereira, en Manizales, en Neira, en Riosucio y aunque no son las casas en el piso como la de Jesús, sí tenemos mucha tarea para ayudar a reconstruir ese techo seguro para las familias que es tener el hogar dulce hogar.

Lina Brito beneficiaria

Lina Brito beneficiaria: muy feliz, estoy muy contenta, soy feliz viendo esta casita. Ya es mi casa, ya puedo decir mi casa. Ya me gustaría pasarme mañana, sino que me tengo que esperar que mis hijos salgan a vacaciones al otro colegio porque ya me quedaría duro aquí. Llevarlo hasta allá, entonces mejor esperar que salgan el 15 de noviembre a vacaciones.

Familia beneficiaria con nueva casa y las voluntarias de la Fundación Pequeño Corazón. Foto: Cortesía Fundación Pequeño Corazón Ampliar Familia beneficiaria con nueva casa y las voluntarias de la Fundación Pequeño Corazón. Foto: Cortesía Fundación Pequeño Corazón Cerrar

¿Cómo quedó su casa por el terremoto?

Lina Brito: La otra casa quedó destrozada, la casa se cayó y por eso estamos muy feliz, mi esposo, mis hijos viendo esta casita, una bendición. Estoy muy contenta y también le doy gracias a Dios porque siempre hay que darle gracias a Dios y también porque me cumplió el sueño, en mi familia somos cinco, mis tres hijos, mi esposo y yo.

El sopló en el corazón de Jesús

Lina Brito: mi hijo tenía un soplo de corazoncito, cuando el cardiólogo como me dijo que el niño iba para cirugía, yo me puse a llorar. Yo salí llorando y yo le dije a mi a mi esposo, yo le dije, “Yo no voy a ser capaz ver a mi hijo que me lo operen. Y él fue que comenzó a hacer las vueltas, y finalmente la operación fue exitosa para mi hijo, gracias al apoyo de la Fundación Pequeño Corazón.

Jesús Castellanos, el niño símbolo de esta familia que recibió su nueva casa

Una casa que estoy muy agradecido, que me la entregaron, voy a poder vivir más tranquilo, relajado, voy a poder jugar en la cancha, tengo la panadería cerca, el colegio tan cerca también. De verdad estoy muy feliz. Gracias a María Teresa, a Patricia, a todos los de la fundación, ellos pusieron un granito de arena para darnos esta casa. Le pido que nunca nos olvides de nosotros, que nosotros siempre los vamos a tener en mente.