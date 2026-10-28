Un juez abrió incidente de desacato contra el alcalde de Armenia por no cumplir fallo judicial

Armenia

Atención que un juzgado de Armenia declaró en desacato a una acción de cumplimiento al alcalde de esta ciudad James Padilla y al director de Planeación y les dio cinco días para que respondan a la orden judicial relacionada

La acción de cumplimiento fue presentada por Carlos Arrieta Martínez Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia y entre otras cosas busca que la alcaldía defina los criterios para el reforzamiento estructural de las construcciones que están ubicadas en la falla Armenia.

En las últimas horas el Juzgado primero administrativo oral del circuito de Armenia dio apertura formal al presente incidente por desacato a una orden judicial emanada de una sentencia dictada en acción de cumplimiento en contra de Diego Fernando Ramírez Restrepo, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia y de James Padilla García, en su calidad de Alcalde del Municipio de Armenia.

En segundo lugar el juzgado corre traslado por un término de cinco (5) días a Diego Fernando Ramírez Restrepo, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia, autoridad supuestamente incumplida y a James Padilla García, en su calidad de Alcalde del Municipio de Armenia, superior jerárquico y funcional del primero, para que dentro del referido termino, procedan a acreditar el cumplimiento de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2017 por este Juzgado Administrativo, concretamente en cuanto a la obligación prevista e en el numeral 8° consistente en “Definir los criterios para el reforzamiento estructural de las construcciones, y la definición de un uso futuro”, y, presenten sus argumentos de defensa de la falla Armenia.

En el auto el juzgado le recuerda a Diego Fernando Ramírez Restrepo, en calidad de Director del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia y al James Padilla García, en su calidad de Alcalde del Municipio de Armenia, que la autoridad que incumpla una orden judicial de acción de cumplimiento, incurrirá en desacato que será sancionable de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 29 de la Ley 393 de 1997, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias o penales a que hubiere lugar.

En el documento del juzgado el director de planeación explicó porque no han cumplido el fallo en el numeral 8 y explicó “La evaluación y el reforzamiento de edificaciones existentes se rigen por el Capítulo A.10 de la NSR-10, que exige aplicar los movimientos sísmicos de diseño del sitio. Mientras la Comisión Asesora no emita su concepto y no se adopte la microzonificación, los espectros no son exigibles, y los criterios carecerían de soporte vinculante para curadurías, diseñadores y propietarios.

Además, que definir el uso futuro del corredor de la falla implica decisiones del componente general del POT, que son normas estructurales (artículo 15 de la Ley 388 de 1997). Su adopción exige concertación ambiental con la CRQ (artículo 24 ídem), concepto del Consejo Territorial de Planeación y aprobación del Concejo Municipal; no puede adoptarse unilateralmente por este Departamento, y aunque propuso un cronograma, el juzgado consideró que no se ha cumplido y por eso abre el incidente de desacato a la acción de cumplimiento.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, Diego Fernando Ramírez, el director de Planeación que se mostró sorprendido por este incidente y aseguró que van responder dentro de los términos de ley, pero explicó que ha pasado con el cumplimiento de este fallo.

Y agregó “la Universidad del Quindío específicamente nos entrega la microzonificación sísmica desarrollada después del terremoto, estamos hablando hace mes y medio, nos entregan documentos técnicos elaborados por este proyecto y nosotros, hacemos, lo pertinente, los revisamos y se enviaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que validaran estos documentos, que es como medida inicial que se tiene después de que ellos nos envíen esa validación de estos documentos”

“Nosotros debemos proceder a la aprobación a través de acuerdo municipal, es decir, tenemos que ir al concejo para que ellos, adopten esta herramienta y de esta manera incluir este documento en el ordenamiento territorial, como ven es un trámite que hay que surtir” dijo el funcionario.

Y fue claro en manifestar “nosotros como administración no podíamos haber hecho inversiones, en este caso porque como les digo, era un proyecto que en su momento fue financiado con recursos de regalías y como ya estaba en curso, pues el municipio no podía invertir recursos adicionales porque no sería como un detrimento patrimonial”

Subraya “por eso el municipio, se quedó a la espera de que la Gobernación a través de este proyecto financiado con regalías nos entregaran los productos y eso fue hace mes y medio y nosotros hicimos lo pertinente para enviarlos de manera rápida y poder tener esta herramienta adoptada”

Sorprendidos con la decisión del juez

Diego Fernando Ramírez, el director de Planeación: Vemos con sorpresa que la juez dice que la actual administración no ha hecho nada para precisamente adoptar esta microzonificación sísmica y por eso el desacato y nos coge con sorpresa porque esta administración es la que ha hecho más en este tema, porque recibimos los estudios y precisamente se mandaron a validación.