Un conductor en presunto estado de embriaguez embistió a dos policías en una avenida en Manizales

Manizales

La policía informó de lo sucedido a dos de sus integrantes cuando, presuntamente, un conductor en estado de embriaguez los chocó en el barrio La Enea, en la capital caldense, donde pidieron apoyo de los agentes de tránsito para efectuar el procedimiento imponiendo la sanción máxima, ya que el señalado se negó a practicarse la prueba de alcoholemia.

Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de Manizales, indica que el hecho ocurrió, exactamente, en la avenida principal de aquel barrio que conduce a la vía Panamericana. “Aparentemente, estaba en estado de embriaguez y, minutos antes, había colisionado contra dos uniformados, no habría atendido la señal de pare. Al llegar nuestros agentes, aplicaron los procedimientos que nos corresponden como practicar la prueba de alcoholemia respectiva al conductor involucrado, quien se mostró renuente de la misma”.

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Por ese motivo, el Código Nacional de Tránsito señala que cuando una persona que conduce un vehículo es requerida por la autoridad para practicar una prueba de embriaguez y, si este se opone, automáticamente, se le impone la orden de comparendo con la máxima sanción, en este caso, es grado 3, explica el jefe de la cartera municipal.

“El carro fue inmovilizado y estamos haciendo las indagaciones pertinentes. Se inicia un proceso ante una inspección de tránsito, uno de los elementos que se tiene en cuenta al valorar las diferentes conductas es si existe algún antecedente vigente relacionado, pero sí reforzamos el llamado a no tomar licor cuando manejen un automotor, bajo ninguna circunstancia. Precisamente, en la Semana de la movilidad invitamos a la reflexión a respetar las normas de tránsito cualquiera que sea nuestra calidad de actor vial”, enfatiza Álvarez.

Cabe recordar que a principios de este mes, un ciudadano neerlandés fue detenido al conducir en estado de alicoramiento, grado 2, por el sector del Cerro de Oro en esta capital.