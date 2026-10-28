Al menos diez fallecidos en el accidente de tren de Urda Toledo en España

Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, la consejera portavoz ha advertido de que esa cifra «es posible que aumente», aunque no ha detallado el número de heridos, porque los bomberos siguen trabajando en la zona.

La Junta ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, ha habilitado el punto de atención en Urda para los afectados y están activados varios helicópteros sanitarios, dos UVI y los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.

Debido al accidente, la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida, ha informado Renfe en sus redes sociales.

En concreto, el accidente ha ocurrido entre Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, ha precisado el 112.

Además, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

El portavoz del Sindicato Ferroviario ve «muy raro» el accidente

El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha dicho este miércoles que es «muy raro» el accidente de tren ocurrido a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

En declaraciones a Antena 3, ha apuntado que en esa zona no hay parada comercial, que la circulación está supervisada en tiempo real y que el tren tiene también información en tiempo real del estado de la vía y, si hay un obstáculo, como un tren, se pararía.

«Es muy raro», ha señalado.

El ministro Óscar Puente que tenía previsto inaugurar este martes el World Infrastructure Forum (WIF) en Madrid se ha ausentado del acto poco después de entrar.

Personal de Adif se ha desplazado a la zona, a la que se dirige también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que también ha cancelado su agenda.