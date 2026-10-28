“Ha sido una experiencia horrible”: sobreviviente al accidente de trenes en Toledo, España

Un choque entre trenes ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026, cerca de la estación de Urda, en Toledo, España, deja hasta el momento, al menos, 30 personas fallecidas, según confirmaron las autoridades locales, con tendencia a que la cifra aumente.

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Más de 540 personas viajaban en los dos trenes involucrados; una de ellas era Juan Casares, presidente de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), quien habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W tras lograr evacuar el sitio en buenas condiciones de salud.

¿Cómo fue el momento del accidente de trenes en Toledo?

Juan Casares contó cómo, pese a que viajaba en el vagón 1 del tren AVE con unos compañeros en un viaje de trabajo, tras el fuerte impacto con el otro vehículo, salió despedido y fue desplazado hasta el siguiente vagón.

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“Yo iba en el vagón número uno, es decir, en el último del convoy del tren de Madrid-Sevilla. El frenazo que hemos sufrido todo el vagón en un momento dado, y seguido de una serie de impactos y de tremendos golpes, ha hecho que yo apareciera en otro vagón, en el número 2. Así que terrible, ha sido una experiencia horrible, pero lo peor de todo, la gente que no vuelve a casa”, relató.

Casares contó cómo debió regresar de nuevo a su vagón entre asientos y mesas arrancadas, además de todas las personas que habían terminado en el suelo, para finalmente evacuar por una ventana de emergencia.

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