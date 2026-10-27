Jhon Jader Durán sufrió insólita expulsión con el Benfica en la Liga Portuguesa: vea la secuencia

Empezaron las polémicas con Jhon Jader Durán en el fútbol portugués. Este lunes 26 de octubre, una vez finalizó el encuentro entre Santa Clara y Benfica (1-2), el delantero colombiano fue expulsado de manera insólita. Aunque se lo ve discutiendo con rivales, no hay una imagen clara que muestre la razón de la cartulina roja.

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Santa Clara 1-2 Benfica: resumen del partido

Las cosas no empezaron bien para el Benfica en el archipiélago de las Azores, donde le esperaba un Santa Clara competente en el terreno de juego y que incluso abrió el marcador gracias a un penalti transformado en el minuto 32 por el brasileño Fernando.

Las ‘águilas’ intensificaron su juego en la segunda parte y, en el minuto 62, Prestianni recorrió la banda izquierda como una flecha y pasó el balón al griego Vangelis Pavlidis, quien lo desvió en el área pequeña para hacer el 1-1.

Pavlidis suma ya 9 tantos en la Liga Portugal y vuelve a situarse en lo más alto de la clasificación de goleadores, con uno más que el colombiano Luis Suárez, que también viene de marcar con el Sporting.

Tras asistir en la primera diana del Benfica, Prestianni anotó la segunda en el minuto 68. El extremo argentino perdió inicialmente la posesión del balón en el centro del campo rival, pero lo recuperó de inmediato, se deshizo de dos defensas del equipo insular que tenía delante y remontó el partido con un disparo dentro del área.

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Expulsión de Jhon Durán

Con el marcador a favor, el entrenador Marco Silva decidió darle minutos a Jhon Jader Durán, quien se había perdido los últimos partidos por problemas físicos. El antioqueño ingresó al minuto 82 y sobre los 89′ vio la cartulina amarilla.

Ahora bien, finalizado el encuentro, Durán tuvo un cruce de palabra con dos rivales, lo cual desencadenó una batalla campal entre integrantes de ambos equipos. Aunque el delantero se mantuvo alejado de la discusión, e incluso fue separado por sus propios compañeros, el juez central le mostró la roja directa.

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