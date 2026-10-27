Taxista resulta herido a disparos en Bosa Centro: investigan ataque ocurrido cerca de Gran Plaza

Colombia

Un taxista resultó herido en una pierna tras un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio Bosa Centro, en el suroccidente de Bogotá, en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza Bosa.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, una patrulla de la Policía fue alertada por personas que se movilizaban en motocicleta y que, al parecer, habrían disparado contra el vehículo de servicio público.

El conductor resultó herido y fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Investigan los móviles del ataque

Según versiones preliminares, los responsables habrían huido del lugar después de disparar y habrían dejado un panfleto. Sin embargo, no se ha confirmado el contenido de ese documento ni si estaría relacionado con posibles amenazas o extorsiones.

Las autoridades señalaron que se adelantan las respectivas investigaciones para poder esclarecer estos hechos, con el propósito de establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Por ahora, no se ha confirmado el móvil de la agresión ni se ha establecido una posible relación con otros hechos similares registrados en el sector.