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27 oct 2026 Actualizado 16:16

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Abren licitación de la PTAR Canoas: la obra que descontaminará el río Bogotá

Con la apertura de esta fase, la EAAB espera

estar adjudicando el proceso hacia mediados de 2027

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El alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Natasha Avendaño, abrieron la licitación para seleccionar quién se encargará de construir y operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- Canoas, entre las cuatro firmas precalificadas.

“Hoy sin lugar a dudas es un hito histórico para Bogotá, para Soacha, para Cundinamarca y para Colombia, la apertura de la licitación pública para contratar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas es una decisión que nuestra ciudad y nuestra región ha venido esperando durante 30 años”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

La PTAR Canoas es el proyecto ambiental más importante del país. El concesionario seleccionado tendrá a su cargo la financiación, los estudios y diseños, la construcción de las unidades del proyecto y la gestión social y ambiental; así como la puesta en marcha, estabilización, operación, mantenimiento y reversión de la planta.

Las firmas precalificadas de las cuales saldrá el ganador son: APCA AGUAS CANOAS, PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA SA de CV, UNIÓN PTAR DE LA SABANA y APCA PTAR CANOAS.

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas – PTAR Canoas es el proyecto que permitirá descontaminar la cuenca media del río Bogotá,al tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las del municipio de Soacha.

La PTAR Canoas tratará las aguas residuales de 6,5 millones de personas de Bogotá y Soacha (casco urbano) para el año 2035. Sin embargo, sus beneficios irán más allá de estas dos ciudades: mejorará la calidad del agua del río Bogotá y beneficiará a los municipios de su cuenca baja y a las poblaciones ubicadas a lo largo del río Magdalena, incluso hasta La Dorada.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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