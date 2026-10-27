Abren licitación de la PTAR Canoas: la obra que descontaminará el río Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Natasha Avendaño, abrieron la licitación para seleccionar quién se encargará de construir y operar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- Canoas, entre las cuatro firmas precalificadas.

“Hoy sin lugar a dudas es un hito histórico para Bogotá, para Soacha, para Cundinamarca y para Colombia, la apertura de la licitación pública para contratar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas es una decisión que nuestra ciudad y nuestra región ha venido esperando durante 30 años”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

La PTAR Canoas es el proyecto ambiental más importante del país. El concesionario seleccionado tendrá a su cargo la financiación, los estudios y diseños, la construcción de las unidades del proyecto y la gestión social y ambiental; así como la puesta en marcha, estabilización, operación, mantenimiento y reversión de la planta.

Las firmas precalificadas de las cuales saldrá el ganador son: APCA AGUAS CANOAS, PROMOTORA DEL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA SA de CV, UNIÓN PTAR DE LA SABANA y APCA PTAR CANOAS.

La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas – PTAR Canoas es el proyecto que permitirá descontaminar la cuenca media del río Bogotá,al tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las del municipio de Soacha.

La PTAR Canoas tratará las aguas residuales de 6,5 millones de personas de Bogotá y Soacha (casco urbano) para el año 2035. Sin embargo, sus beneficios irán más allá de estas dos ciudades: mejorará la calidad del agua del río Bogotá y beneficiará a los municipios de su cuenca baja y a las poblaciones ubicadas a lo largo del río Magdalena, incluso hasta La Dorada.