Plan de EEUU contra Cuba es con el peso de todo el gobierno, muy similar a Venezuela e Irán: experto

Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los ciudadanos cubanos que buscan un cambio en la isla a entablar una “asociación discreta con la CIA”, extendiendo este llamado a los altos funcionarios del régimen para que empiecen a cooperar con la agencia de inteligencia.

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Jesús Daniel Romero, oficial retirado de inteligencia naval de EE. UU. y analista de seguridad hemisférica, explicó que estas afirmaciones ponen en evidencia que ya existe una estrategia en marcha.

“Nosotros vimos cómo la estrategia de seguridad de defensa de los Estados Unidos cambió radicalmente cuando nombró que las amenazas en el hemisferio occidental eran en efecto no solamente los carteles, las organizaciones transnacionales criminales, pero también dijo que eran Venezuela y Cuba”, señaló.

“Ya se tiene un plan para llevar a cabo cualquier tipo de cambio en Cuba”

El analista añadió que las recientes declaraciones de Rubio demuestran que “ya se tiene un plan que está en camino para llevar a cabo cualquier tipo de cambio en Cuba”.

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De acuerdo con Romero, esto se ha traducido en la presión judicial contra figuras clave, como la imputación a Raúl Castro como conspirador en la masacre de los pilotos y la tripulación de “Hermanos al Rescate”.

A esto se suman acusaciones estatales en Florida contra Castro por el mismo caso. “El plan que están ejecutando los Estados Unidos no solamente pertenece al Departamento de Defensa, es el peso de todo el Gobierno de los Estados Unidos, muy similar a lo que se está llevando a cabo en Venezuela y en Irán”, añadió.

Romero comparó la situación de Cuba con el proceso que vivió Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el posterior camino para “una transición”.

En el caso de Cuba, descartó que se dé un cambio por parte de organismos internacionales como la ONU. “No va a ser por la posición de las Naciones Unidas, será por las acciones que tomen los Estados Unidos para cambiar, para llevar a cambio un régimen en Cuba”, indicó.

Por último, advirito que China mantiene una base de inteligencia en la isla, mientras que Rusia envió buques de guerra y submarinos a la cuenca del Caribe.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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