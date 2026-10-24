Elecciones en Brasil y crisis social en Europa

En este capítulo de Hora 20 los panelistas analizaron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, lo que dicen las encuestas sobre Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva, la relevancia de estos comicios para Latinoamérica y su relación con Estados Unidos. También abordaron la ola de descontento social en Europa, la crisis del Estado de Bienestar, las tensiones por la migración y el malestar en los jóvenes.

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Lo que dijeron los panelistas

Santiago Vargas, sociólogo y columnista de El Espectador, señaló que el panorama no pinta bien para Lula. “Aunque las encuestas muestran un empate entre Lula y Bolsonaro, hay varios factores que podrían complicar la reelección de Lula. Desde el regreso de la democracia en 1985, ningún candidato que haya perdido la primera vuelta ha ganado la segunda y además, tres de los otros cuatro candidatos presidenciales ya anunciaron su respaldo a Bolsonaro”.

También hizo una caracterización de los grupos sociales que están participando en las protestas. “El análisis de los manifestantes en Francia muestra tres grupos principales de manifestantes.Estudiantes, sindicatos y profesores, que se han movilizado de manera predominantemente pacífica, anarquistas, que representan un problema político y de orden público y oportunistas, que constituyen un problema de orden público”, dijo Vargas.

Ricardo Ávila, economista, analista de El Tiempo y consultor, consideró que “el resultado de las elecciones en Brasil tendrá implicaciones geopolíticas, influirá en el alineamiento de la región con Washington y Donald Trump, en las presiones para restringir la influencia de China y en el acceso a recursos estratégicos como los hidrocarburos, las tierras raras y los metales esenciales para la transición energética. Brasil es clave para determinar hacia dónde se mueve el péndulo ideológico de Latinoamérica”.

Ávila también se refirió a las fuertes manifestaciones que se han presentado en Francia. “Hay una rabia contenida de sectores de la población que sienten que su situación no es la mejor. En el caso de los estudiantes, hay una falta de inversión en educación, aunque Francia es el país de la Unión Europea que más invierte en este sector en proporción de su presupuesto. Sin embargo, casi tres cuartas partes de esos recursos se destinan a pagar las pensiones de los maestros, por lo que queda poco espacio para reformar, por ejemplo, la infraestructura”, apuntó el experto.

Naiara Galarraga, periodista y corresponsal de El País en Brasil, sostuvo que “Flávio Bolsonaro ha prometido que, si llega a la Presidencia de Brasil, se sumará al Escudo de las Américas y emprenderá la guerra contra el narcoterrorismo. También ha planteado cambios a la Constitución que han generado nerviosismo”.

Sobre una eventual victoria de Lula, comentó que “este sería su cuarto mandato no consecutivo. Él está próximo a cumplir 81 años, mientras que Flávio Bolsonaro tiene 45. Esa diferencia de 35 años se nota en la campaña, aunque Lula está en buena forma para ser un octogenario”.

Rafael Piñeros Ayala, internacionalista y docente de la Universidad Externado de Colombia, indicó que en las elecciones del 25 de octubre “Brasil se está jugando una sociedad con dos modelos muy distintos. En el caso de Bolsonaro propone una reducción significativa del Estado, simplificación fiscal y medidas de mano dura en seguridad que atemorizan a los estratos más bajos,en los cuales las ayudas públicas han sido fundamentales para mejorar sus ingresos”.

Y sobre las manifestaciones en Europa comentó que “es un error culpar a la migración, porque porcentualmente sigue siendo bajo el número de personas extracomunitarias que llegan a los Estados. Sin embargo, entre la clase trabajadora de Alemania, Francia y España, afectada por las dinámicas de la globalización, la llegada de inmigrantes de Ucrania, Siria y el norte de África genera una tensión que no es fácil de absorber ni de responder”.