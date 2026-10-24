Torneo de Ascenso en Colombia: partidos, resultados y equipos clasificados a cuadrangulares finales
Se definieron los ocho equipos que disputarán el título del segundo semestre.
¡Todo listo para las finales del Torneo de Ascenso en Colombia! Este sábado 24 de octubre se conocieron los ocho equipos que continúan peleando por el título del segundo semestre, distinción que además permitirá luchar por el ascenso a la primera división.
Es preciso recordar que Envigado se consagró campeón del Torneo Apertura, razón por la que tiene asegurado su tiquete para pelear el ascenso. Ahora bien, en caso de ganar el Finalización, teniendo en cuenta que se metió al grupo de los ocho, confirmará inmediatamente su regreso a la Liga.
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Resultados de la fecha 15 del Torneo de Ascenso
- Leones 1-2 Orsomarso
- Real Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del Cauca
- Boca Juniors de Cali 2-1 Internacional de Palmira
- Deportes Quindío 2-0 Tigres
- Barranquilla 1-1 Real Cartagena
- Unión Magdalena 1-0 Atlético
- Patriotas 0-2 Envigado
- Bogotá 1-1 Real Santander
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Clasificados a cuadrangulares del Torneo de Ascenso
- Independiente Valle del Cauca - 28 puntos
- Real Cundinamarca - 28 puntos
- Tigres - 24 puntos
- Deportes Quindío - 23 puntos
- Real Cartagena - 21 puntos
- Boca Juniors de Cali - 21 puntos
- Envigado - 20 puntos
- Unión Magdalena - 20 puntos
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Grupos de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso
El sorteo de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso en Colombia se llevarán a cabo el domingo 25 de octubre, a partir de la 1:15 de la tarde.
Hay que tener en cuenta que Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca, al terminar en los primeros dos puestos de la clasificación, gozarán de dos ventajas deportivas: ‘punto invisible’ y sembrar los grupos.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...