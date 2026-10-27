“No nos den, pero tampoco nos quiten”: quejas en Bucaramanga tras la derrota con Santa Fe en Liga / Colprensa

Atlético Bucaramanga sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga Colombiana 2026-2. El equipo santandereano estuvo a un paso de lograr la épica en El Campín, pero un agónico tanto de Luis Palacios terminó dándole el triunfo a Independiente Santa Fe (2-1).

Con este resultado, el Leopardo se mantiene en la sexta casilla con 25 puntos y deberá ganar alguno de los cuatro partidos que le restan para asegurar su presencia en las finales del segundo semestre.

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“No nos den, pero tampoco nos quiten”

La gran polémica del partido se produjo sobre los 82 minutos, cuando el árbitro Carlos Ortega sancionó una infracción contra Luciano Pons. De inmediato llegaron las quejas desde el banquillo del Bucaramanga, debido a que la posesión quedó en Emerson Batalla, quien se iba solo por la banda derecha en búsqueda de la portería. Por su prisa, el juez cortó una jugada clara del visitante.

A través de redes sociales, Batalla publicó la imagen de la jugada, señalando claramente que tenía campo por delante para correr, y agregándole el siguiente texto: “No nos den, pero tampoco nos quiten”.

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Adicionalmente, durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el asistente técnico Javier Tetes lamentó el error del colegiado y pidió a los árbitros no incidir directamente en el desarrollo de los encuentros.

“Mitad de cancha, Batalla fresco corriendo para adelante y el juez nos paró un contragolpe que le dio energía al equipo rival. Ellos estaban volcados hacia adelante... No sé por qué no dio ley de ventaja jugando Batalla mano a mano contra un defensor. Los jueces no tienen por qué ser determinantes en situaciones de gol, penal o cosas así”, manifestó el uruguayo ante los medios de comunicación.

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