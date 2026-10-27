Pablo Repetto: “La expulsión del Bucaramanga nos fue en contra en vez de ir a favor”. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Independiente Santa Fe quedó prácticamente clasificado a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2, luego de vencer agónicamente al Atlético Bucaramanga por 2-1 en el Estadio El Campín.

Aunque el cuadro cardenal empezó ganando con una curiosa anotación de Franco Fagúndez y posteriormente se vio beneficiado por la expulsión de Carlos Romaña, la visita logró empatarlo por intermedio de Luciano Pons. Por fortuna para el León, en la última apareció Luis Palacios para darle la victoria al rojo.

Con este resultado, Santa Fe llegó a 28 puntos y está prácticamente clasificado a la recta final del segundo semestre.

“La expulsión del Bucaramanga nos fue en contra en vez de ir a favor”

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Pablo Repetto dio su balance del encuentro disputado en la capital del país. Si bien valoró la entereza de sus dirigidos por haber sacado adelante un resultado que parecía enredado, también fue autocrítico en la confianza de más que pudo tener el equipo al ocurrir la expulsión de Carlos Romaña en el Bucaramanga.

“Cuando comienza el segundo tiempo con la expulsión, nos fue en contra en vez de ser a favor. Cuando pasa eso, piensas que el partido será más favorable y no fue así. No sé si nos confiamos, por momentos fue táctico, pero no mantuvimos lo que veníamos haciendo bien”, señaló inicialmente.

Y complementó respecto a los temas por corregir y el aplauso al rival: “Ellos se fueron tomando confianza, porque uno mira los partidos en los que al Bucaramanga le pasó lo mismo y ha competido muy bien con diez. No es excusa, pero hay que valorar lo que hacen ellos. Quizás sientes que ya está, es inconsciente, y no es excusa, pero puede pasar. Me quedo con la sensación de que pude corregir algunas cosas antes, pero valorar también lo positivo, se ganó frente a un gran equipo”.

“Si se da la matemática, logramos el objetivo del segundo semestre que es entrar a los ocho para jugar las insancias finales”, concluyó el entrenador uruguayo.

Finalmente, Repetto apuntó que “cuando pasó la expulsión, ahí había que salir a buscar el segundo gol”, situación que, al no darse, terminó complicando seriamente la historia. Ahora bien, con el tanto de Pons, “fuimos a buscarlo, así como debíamos haberlo hecho desde el comienzo”.

“Sí estuvimos un poco inquietos, porque se nos escapaba un partido que sentíamos que debimos haber resuelto antes. Era un partido importante no solo por la clasificación, sino por la tabla anual”, cerró.

Repase acá la rueda de prensa completa de Pablo Repetto