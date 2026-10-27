Alias ‘Harold’ es capturado en flagrancia, al parecer, pretendía hurtar local evacuado por terremoto

Manizales

El procedimiento se registró en la carrera 23 con calle 46, en el barrio San Jorge, donde la policía halló a alias ‘Harold’, quien habría ingresado sin autorización a un establecimiento comercial, cuando presuntamente, intentaba hurtar elementos y objetos que permanecían en el lugar.

“Uniformados del CAI El Campín capturaron a este sujeto quien, presuntamente, ingresó sin autorización a un establecimiento comercial ubicado en un edificio en el barrio San Jorge, al parecer, con la intención de apoderarse de sus elementos. Es importante señalar que este inmueble fue evacuado debido a los daños estructurales ocasionados por el sismo del 10 de agosto. La alerta de la ciudadanía permitió la oportuna intervención policial y la captura de este hombre”, reporta el coronel Edward Mauricio Dávila, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

Cabe anotar que el sujeto de 25 años presenta dos sentencias condenatorias por los delitos de hurto calificado y agravado, con penas que superan los tres años y siete meses de prisión. ‘Harold’ fue dejado a disposición de la autoridad competente.

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El Comandante de la policía metropolitana reitera que mantendrán las acciones de prevención, vigilancia y control para contrarrestar conductas delictivas que puedan afectar a las familias y comerciantes damnificados.

“Desde la policía metropolitana hacemos un llamado a respetar las restricciones de acceso a los inmuebles afectados por el terremoto teniendo en cuenta que los daños estructurales pueden representar un riesgo de colapso y poner en peligro la vida e integridad de las personas. Asimismo, invitamos a la comunidad a reportar de manera oportuna cualquier situación sospechosa que se registre en estos inmuebles a través de la línea 123”, concluye Dávila.