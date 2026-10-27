Defensa de Kiko Gómez presentó tutela ante la Corte para tumbar su condena por crimen de Luis López

La defensa de Kiko Gómez presentó una tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que busca tumbar su condena por el asesinato del exconcejal de Barrancas, Luis López Peralta, ocurrido en 1997 en La Guajira.

Sobre este recurso que se presenta pese a que ya hubo decisión de la Sala de Casación Penal del magistrado José Joaquín Urbano, habló con Caracol Radio el abogado Juan Felipe Criollo.

“Al señor Kiko Gómez se le está aplicando un derecho penal de autor, se le está condenando por ser él, mas no por los hechos ni las pruebas que están dentro del proceso. Porque si se evalúa cada una de ellas, se evidencia que no existe prueba ni directa ni indirecta, ni siquiera de oídas, solamente rumores que existían en la municipalidad en esa época, y eso no puede ser aplicado en un derecho garantista”, dijo el abogado de Kiko Gómez.

Cabe agregar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revirtio el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que lo había absuelto.

Ad portas de la JEP

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, reveló que la JEP emitió la Resolución No. 3590, mediante la cual adoptó medida clave en el trámite de sometimiento del exgobernador de La Guajira, a Francisco Gómez.

La decisión, firmada por la magistrada Sadra Rocío Hernández, ordena continuar con la revisión de las actuaciones y documentos del expediente para avanzar con el cumplimiento de lo dispuesto por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

El proceso transicional de Gómez Cerchar, quien también se desempeñó como alcalde del municipio de Barrancas en dos oportunidades, se reactivó luego de que la Sección de Apelación revocara parcialmente en 2022 el rechazo inicial de su sometimiento.

Ahora, la JEP avanza en el estudio de los nexos de ‘Kiko’ Gómez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como “tercero colaborador o financiador”, así como el análisis de su posible responsabilidad en los homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías.

De acuerdo con el documento oficial, la JEP también reconoció a Diana Carolina López Zuleta la calidad de víctima indirecta dentro del trámite. Conviene recordar que López Zuleta es hija de Luis Gregorio López Peralta, asesinado el 22 de febrero de 1997 en Barrancas, La Guajira. Por esto hecho, ‘Kiko’ Gómez fue condenado por la justicia ordinaria.