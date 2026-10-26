Defensa de Kiko Gómez pide archivar indagación por disparos en despacho de procurador

La defensa de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, solicitó a la Fiscalía General de la Nación archivar la indagación que busca esclarecer las amenazas contra funcionarios judiciales que participaron en el proceso penal en su contra, luego del hallazgo de una bala y evidencias de disparos en la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

En un documento dirigido a la Fiscalía 66 Seccional de Seguridad Pública, el abogado Juan Felipe Criollo Figueroa pidió cerrar la actuación al considerar que no existen elementos que permitan vincular a su defendido con estos hechos.

La solicitud se refiere a la investigación por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, contemplado en el artículo 188E del Código Penal.

“No existe un solo motivo ni una sola circunstancia fáctica que permita atribuir a Juan Francisco Gómez Cerchar una acción que se subsuma en el tipo penal”, sostuvo el abogado en el documento.

La defensa argumentó que el nombre del exgobernador comenzó a aparecer en publicaciones y señalamientos públicos después de que se conociera una información anónima sobre las supuestas amenazas contra tres personas. Según el escrito, esas versiones no identificaban a un autor ni estaban respaldadas por elementos probatorios conocidos públicamente.

El 1 de septiembre de 2026 se divulgó el hallazgo de una bala en la oficina del procurador primero delegado para la Casación Penal, ubicada en la sede de la Procuraduría General de la Nación. También se reportaron dos ventanas rotas con evidencias de disparos que, según la información citada por la defensa, habrían sido efectuados desde los cerros orientales de Bogotá.

Posteriormente, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez informó sobre lo ocurrido y expresó su preocupación por la seguridad de los funcionarios que intervinieron en el proceso contra Gómez Cerchar.

La defensa cuestionó que se relacionara al exgobernador con estos hechos por la condena que le impuso la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de abril de 2026, cuando revocó una absolución del Tribunal Superior de Bogotá.

“Una condena previa no es una circunstancia fáctica que conecte a mi representado con un disparo”, señaló Criollo Figueroa, quien también indicó que su defendido permanece privado de la libertad desde hace 13 años.

Los argumentos ante la Fiscalía

Otro de los argumentos expuestos por el abogado tiene que ver con las respuestas que recibió de la Fiscalía durante la indagación.

En un oficio del 16 de septiembre de 2026, el despacho informó que la actuación continuaba orientada al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los posibles responsables. En esa comunicación precisó que “no se ha efectuado vinculación formal alguna dentro del proceso penal”.

Posteriormente, el 2 de octubre, la Fiscalía negó una solicitud de la defensa para que Gómez Cerchar rindiera declaración juramentada con el propósito de explicar su versión sobre los hechos.

Para el abogado, esas respuestas respaldan su petición de archivo, pues considera que no existen elementos que relacionen a su representado con las amenazas investigadas.

Por esa razón, solicitó formalmente el archivo de las diligencias bajo el argumento de que no hay motivos ni circunstancias fácticas que permitan atribuirle el delito investigado. También reiteró la disposición de su defendido a rendir declaración y aportar información si la Fiscalía lo considera pertinente.