Cayó alias ‘Tombe’, señalado como presunto dinamizador de homicidios selectivos en el Cauca
El implicado fue capturado en el municipio de Silvia, Cauca. Las autoridades lo acusan de liderar una red de apoyo a las disidencias de las Farc a través de la instalación de explosivos y propaganda.
Silvia - Cauca
La Policía Nacional capturó a alias ‘Tombe’ a quien señala de dirigir una red de apoyo de las disidencias de las Farc desde donde, al parecer, sembraba el terror a través de homicidios selectivos y ataques contra la Fuerza Pública en los municipios de Silvia, Piendamó y en la vía Panamericana del Cauca.
‘Tombe’ fue capturado por orden judicial en el municipio de Silvia, desde donde lideraría una red vinculada a la estructura Dagoberto Ramos.
Para el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya, el detenido también estaría relacionado con la instalación de artefactos explosivos y de propaganda alusiva al grupo armado en la vía Panamericana.
El oficial explicó que, “continuaremos acciones operacionales contra estas estructuras criminales e invitamos a la ciudadanía para que las denuncie”.
Además, puntualizó que Los municipios de Silvia y Piendamó están entre las zonas donde las autoridades investigan homicidios selectivos, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública atribuidos a la estructura Dagoberto Ramos de las Disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
Alias Tombe quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...