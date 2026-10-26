Cayó alias ‘Tombe’, señalado como presunto dinamizador de homicidios selectivos en el Cauca

Silvia - Cauca

La Policía Nacional capturó a alias ‘Tombe’ a quien señala de dirigir una red de apoyo de las disidencias de las Farc desde donde, al parecer, sembraba el terror a través de homicidios selectivos y ataques contra la Fuerza Pública en los municipios de Silvia, Piendamó y en la vía Panamericana del Cauca.

‘Tombe’ fue capturado por orden judicial en el municipio de Silvia, desde donde lideraría una red vinculada a la estructura Dagoberto Ramos.

Para el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya, el detenido también estaría relacionado con la instalación de artefactos explosivos y de propaganda alusiva al grupo armado en la vía Panamericana.

El oficial explicó que, “continuaremos acciones operacionales contra estas estructuras criminales e invitamos a la ciudadanía para que las denuncie”.

Además, puntualizó que Los municipios de Silvia y Piendamó están entre las zonas donde las autoridades investigan homicidios selectivos, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública atribuidos a la estructura Dagoberto Ramos de las Disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Alias Tombe quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.